Kontrowersyjna radna PiS przeprasza w sieci. "Nawet tego nie potrafi umieścić z honorem"

Kontrowersyjna radna Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt przeprosiła Stanisława Gawłowskiego za porównanie go do złodziei, morderców i gwałcicieli. Choć wykonała wyrok sądu oczerniony polityk nie ma wątpliwości co do intencji Jacyny-Witt. - Nawet przeprosin nie potrafi umieścić z honorem! Zablokowała mnie, żebym nie mógł zobaczyć, jak mnie przeprasza – poinformował Gawłowski.