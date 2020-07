Konwencja stambulska zostanie wypowiedziana? Wniosek w tej sprawie został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które posiada kompetencje do przygotowania wniosku o wypowiedzenie umowy. Złożenie wniosku wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej, nazywanej stambulską, Zbigniew Ziobro zapowiedział w sobotę.

Dzisiaj złożyłem formalny wniosek do minister rodziny, pracy i polityki społecznej - której to resort jest kompetentny do zainicjowania formalnego procesu związanego z wypowiedzeniem tej konwencji - o podjęcie działań w tym względzie