Koronawirus w Polsce. Według sobotniej statystyki resortu zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1584 osób. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 32 osoby, to najwięcej od 18 czerwca, gdy odnotowano 30 zgonów. Od początku epidemii odnotowano 85,9 tys. zakażonych; zmarły 2424 osoby.

Dworczyk odnosząc się do ostatnich rekordowych liczb nowych zakażonych COVID-19 stwierdził, że Polska była przygotowana do epidemii i szybkie działania uchroniły Polskę przed sytuacją, jaka miała miejsce we Włoszech. "Dzięki zdecydowanym działaniom rządu, ministra zdrowia, nie doszło do podobnych zdarzeń" - mówił szef KPRM. Mierzymy się teraz z kolejną falą pandemii i na tle innych krajów Polska nie ma się czego wstydzić" - ocenił. Jak zapewniał, "w tej chwili sytuacja jest absolutnie pod kontrolą".

Koronawirus w Polsce. Dworczyk: sytuacja związania z pandemią jest w Polsce pod kontrolą

Dodał jednocześnie, że nasilenie nowych przypadków powinno skłaniać do przestrzegania obowiązujących regulacji. Jego zdaniem jest to "konieczność".

Dworczyka pytano także o słowa lidera SLD Włodzimierza Czarzastego, który zarzucił w sobotę liderom PiS i rządowi, że zaniedbali w ostatnim miesiącu sprawy służby zdrowia, edukacji, nie zajmują się sytuacją finansową samorządów oraz nie prowadzą aktywnej polityki zagranicznej dotyczącej sytuacji na Białorusi.

Dworczyk odnosząc się do tych słów, powiedział, że krytykowanie działań rządu jest "wilczym prawem opozycji", ale - jak zaznaczył - warto, by ta krytyka odnosiła się do faktów. Według niego są one takie, że Polska dobrze sobie poradziła w sytuacji pandemii dzięki decyzjom rządzących. Przekonywał, że "nie należy straszyć Polaków, jak chcą to robić niektórzy politycy opozycji".

RadioZET.pl/ PAP