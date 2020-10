Nowela ustawy o Covid-19 zakłada m. in. dodatkowe świadczenia postojowe czy zwolnienie ze składek, m. in. emerytalnych – wynika z projektu ustawy wniesionego późnym wieczorem przez posłów PiS. Dodatkowe środki dotyczą konkretnych branż.

Świadczenia postojowe były wypłacane przez rząd po wiosennym lockdown'ie gospodarki. Choć przepisy w tej sprawie były wielokrotnie zmieniane rządzący szczycili się, że w dobie gospodarczego zamknięcia ocalili miliony miejsc pracy.

Wiele wskazuje, że obecna sytuacja epidemiczna prowadzi w stronę podobnego lockdownu. Już od weekendu cierpi branża gastronomiczna, która funkcjonuje tylko na bazie wydawania posiłków na wynos lub dojazd.

PiS wnosi o dodatkowe postojowe. Ma dotyczyć kilku branż

Dywagacje o zamknięciu gospodarki zbiegły się w czasie z wnioskiem posłów PiS o nową ustawę Covidową, która zakłada m. in. dodatkowe świadczenie postojowe dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Pod projektem podpisało się 19 parlamentarzystów.

Autorzy projektu wskazują, że celem zmian jest „udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszącym koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji”.

Projekt przewiduje określenie terminu końcowego, do którego mogą być składane wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą mogły być składane do czerwca 2021 r.

W przypadku wspomnianych branż chodzi o wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem jest udowodnienie uzyskania w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku analogicznego okresu sprzed roku.

Wypłaty miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Niewykluczone byłyby kolejne, gdyby sytuacja epidemiczna i w branżach się nie uspokoiła. Decyzje w tej sprawie miałby dalej podejmować rząd. ZUS miałby z kolei uprawnienia do przeprowadzania kontroli zasadności wypłaty świadczeń postojowych.

Zwolnienie z ZUS

Projekt zakłada także zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Firmy ze wspomnianych branż również muszą udowodnić, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

RadioZET.pl/PAP