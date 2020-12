- PiS chce udowodnić, że weźmie głodem tych, którzy nie startowali z ich list – powiedział poseł z Małopolski Marek Sowa (KO). W Małopolsce na środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie załapały się np. powiaty chrzanowski, oświęcimski, myślenicki, nowotarski i gorlicki.

Trudno nie stwierdzić, że problem nie istnieje. Podnosi go nie tylko poseł Sowa - pieniędzy od rządu nie dostały też m.in Warszawa, Poznań i Trójmiasto, a więc duże aglomeracje, nierządzone przez polityków PiS .

Pieniądze tylko dla PiS-owskich samorządów? "Chcą wziąć głodem innych"

- Ostatnią osobą, która powinna podnosić te tematy, jest poseł Sowa. Będąc marszałkiem województwa podejmował głównie decyzje polityczne. Zwróćmy uwagę, że wszystkie gminy otrzymały środki – odpowiedział mu wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W środę zwracali na to uwagę politycy PSL, którzy obietnicę premiera Morawieckiego (12 miliardów złotych na inwestycje "widoczne z okiem") skwitowali równie dosadnymi słowami. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelki mówił o „PiS-owskiej ściemie”, na której skorzystają niemal wyłącznie samorządy kierowane przez włodarzy z partii J. Kaczyńskiego.

Zgorzelski wystąpił w tej sprawie do prezesa NIK, by zbadał on według jakich kryteriów przyznano te środki.

RadioZET.pl/Przemek Taranek/Twitter