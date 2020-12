Kiedy zaszczepi się Andrzej Duda? "Jest gotów, ale nie w sposób uprzywilejowany"

Czy Andrzej Duda - w obliczu dużej liczby sceptyków wobec szczepienia na Covid-19 - zamierza zaszczepić się i dać przykład Polakom, by zrobili to samo? Prezydencki minister Paweł Mucha, odpowiadając na to pytanie w Programie Pierwszym Polskiego Radia zaznaczył, że prezydent "wyraźnie wskazuje, że chce do tego szczepienia przystąpić według kolejności".

Andrzej Duda zaszczepi się na koronawirusa

Mucha zaznaczył, że prezydent chorował na Covid-19 i mimo że "wszystkie rekomendacje i wskazania odnoszą się do tego, że nabycie odporności, przechorowanie koronawirusa nie jest przeciwskazaniem do szczepienia" to - wskazał prezydencki minister - zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, a w dalszej m.in. seniorzy i osoby, które mają choroby obciążające ich organizm w dużym stopniu.

- Chcemy, żeby to wszystko się odbywało zgodnie z kolejnością. Prezydent wyraźnie mówi: tak, popieram Narodowy Program Szczepień. Tak, uważam, że nabycie odporności populacyjnej przez polskie społeczeństwo to klucz do wyjścia z pandemii koronawirusa. Tak, jestem gotów się zaszczepić, ale do tego szczepienia przystąpię nie w sposób uprzywilejowany, ale w kolejności - powiedział wiceszef prezydenckiej kancelarii.

Prezydencki minister podkreślił, że szczepionka jest bezpieczna, darmowa i dobrowolna, ale "to jest nasze wspólne zobowiązanie społeczne, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło". - Im więcej osób się zaszczepi, tym większe jest prawdopodobieństwo, że uda się nam szybciej z (pandemii) koronawirusa wyjść, że nabędziemy odporności, która będzie gwarantowała, że nie będziemy się obawiali zachowań, które przed pandemia były zwykłymi zachowaniami - powiedział prezydencki minister.

Według niego od połowy stycznia, kiedy do szczepienia będą mogły rejestrować się grupy niepriorytetowe, proces szczepień będzie szybko postępował. Mucha zadeklarował, że sam też się zaszczepi. - Też jestem w sytuacji takiej, że przechorowałem Covid-19. Przechorowałem go dzięki Bogu łagodnie, ale pamiętam ten lęk o rodzinę, najbliższych, także o mamę, które jest już w wieku 75 lat, czy na pewno nikogo nie zaraziłem, czy nie mogłem tej choroby przenosić. Szczepienie jest pożądane, potrzebne i apelujemy, żeby jak największa liczba osób się zaszczepiła - powiedział Mucha.

RadioZET.pl/PAP