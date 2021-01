Konferencja prasowa PiS, dotycząca kontrowersyjnego projektu ustawy znoszącej prawo do odmowy przyjmowania mandatu, toczyła się w wielu kierunkach. Dziennikarze skorzystali z okazji, by wypytać wiceministra sprawiedliwości o jego stosunek do szczepionek przeciw Covid-19, amantadyny, czy przyszłości Solidarnej Polski po grudniowym kryzysie wokół wetowania budżetu UE.

Po rundzie pytań wokół ustawy znoszącej prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wiceminister został zapytany o przekonanie do amantadyny. Choć politycy nie chcieli odpowiadać na pytania spoza tematu konferencji, wiceszef MS wypowiedział się w temacie szczepień i "cudownego" środka na Covid-19.

Wiceminister zachwala amantadynę na konferencji. "Działa"

Przypomnijmy, polecany przez jednego z przemyskich lekarzy lek, zyskuje coraz więcej pochlebnych głosów. Nie uzyskał jednak poparcia naukowców i ekspertów. Amantadyna jest lekiem przeciw chorobie Parkinsona i przeciwwirusowym - w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych.

Nie przeszkodziło to jednak politykowi, który jeszcze w 2020 roku ogłosił w sieci, że leczył Covid-19 amantadyną i wyszedł na tym dobrze. Wokół jego stanowiska narosło sporo kontrowersji, zwłaszcza że jest członkiem rządu i kreuje jego stanowiska.

Również na wtorkowej konferencji wiceminister Warchoł zachwalał środek, który jego zdaniem działa na Covid-19. – Amantadyna działa! – skomentował sprawę, polecając po raz kolejny tę formę walki z epidemią. Zapytany o to, czy zaszczepi się przeciw Covid-19, odparł wymijająco. – Korzystam z naturalnej odporności, a co będzie dalej, to moja prywatna decyzja – powiedział.

Gazeta.pl podała, że resort Zbigniewa Ziobry miał wnioskować do MZ o badania nad amantadyną jako środkiem przeciw Covid-19. Ministerstwo nie udzieliło jednak szczegółów w tym temacie.

RadioZET.pl