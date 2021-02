Posłowie Koalicji Obywatelskiej krytykują rząd za niegospodarność przy tworzeniu sieci dodatkowych szpitali na czas epidemii. "13 szpitali tymczasowych nie przyjęło do końca stycznia żadnego pacjenta, choć na ich przygotowanie poszły miliony" – powiedzieli na konferencji prasowej posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba. "Po respiratorach widmo mamy szpitale widmo" - podkreślili.

Szpitale tymczasowe, zwane też polowymi, stworzono naprędce z pieniędzy podatników późną jesienią, w czasie fali zakażeń koronawirusem i zagrożenia niewydolności systemu opieki zdrowotnej. Rząd nie skąpił środków na ten cel.

Media obiegały informacje o ogromnych, wielomilionowych środkach wydanych na ten cel. Z czasem opinia publiczna poznawała bardziej kontrowersyjne szczegóły funkcjonowania "ostatniej linii obrony" przed Covid-19.

Opozycja: Rząd wydał setki milionów na szpitale tymczasowe, które stoją puste

Sprawie przyglądają się od samego początku posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba. Na piątkowej konferencji prasowej informowali o nieaktywnych szpitalach tymczasowych, które powstały dla pacjentów chorych na COVID-19. Zaznaczyli, że na ten cel przygotowano 30 czasowych szpitali, z których 13 w ogóle nie zaczęło funkcjonować i nie było w nich jakichkolwiek świadczeń medycznych. Ich wniosek jest jednoznaczny – rząd wyrzucił dziesiątki milionów złotych w błoto.

"NFZ uznaje je za nieaktywne, a jednocześnie kwota, która została wydatkowana na świadczenia medyczne wynosi zero" - zauważył Szczerba. Razem z Jońskim podali przykłady pięciu szpitali tymczasowych, w których do końca stycznia nie było żadnych świadczeń, a których utworzenie pochłonęło największe koszty. Posłowie KO informowali, że szpital tymczasowy w Dynamic Congres Centre we Wrocławiu pochłonął 75,6 mln zł, szpital w MTP w Poznaniu 39,7 mln zł, szpital w EXPO w Krakowie 35,7 mln zł, szpital w EXPO w Łodzi 19,3 mln zł, a szpital w hali Netto Arenie w Szczecinie 25,9 mln zł.

"W naszej opinii jest to rażący przykład niegospodarności" - oświadczył Szczerba. "Byliśmy za tym, żeby te szpitale tymczasowe powstawały, tyle że one powinny powstawać w okresie wiosny i lata, żeby były przygotowane na drugą falę, we wrześniu i październiku, gdy pacjenci umierali w karetkach" - mówił Joński.

"Nie będzie żadnej kontroli społecznej. Mamy do czynienia ze szpitalami widmo"

Zdaniem posłów KO rząd wydał na budowę 20 szpitali tymczasowych ponad pół miliarda złotych (547,2 mln zł). Opozycjoniści nie uzyskali natomiast danych o szpitalach zbudowanych przez spółki Skarbu Państwa, a będących w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych. "Tak naprawdę nie będzie żadnej kontroli społecznej nad tym, czy tam wykonano jakiekolwiek prace, czy po prostu były fakturowane podmioty, po których później nie będzie śladu. Po sprawie respiratorów widmo mamy do czynienia ze szpitalami widmo" – podkreślił poseł Szczerba. Joński dodał na marginesie, że rząd chce opodatkować media, a lekką ręką wydaje 540 mln zł na budowę szpitali, które stoją puste.

RadioZET.pl/PAP