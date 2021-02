Wiceminister zdrowia: Trzecia fala pandemii puka do naszych drzwi

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, przyznał we wtorek na sejmowej komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, że trzecia fala pandemii "puka do naszych drzwi". "Jest już bardzo blisko, w ostatnich dniach rośnie zagrożenie Covid-19" – mówił Kraska.

Koronawirus przynosi polskim przedsiębiorcom wciąż zablokowanym przez obostrzenia potężne straty. W Sejmie posłowie obradowali dziś na komisji, która zajęła się problemami branży fitness. W imieniu przedsiębiorców głos zabierał prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski.

Jego zdaniem, działalność klubów fitness nie miała i nie ma żadnego wpływu na rozwój pandemii. Tymczasem, z przytoczonych przez niego liczb, 81 procent ośrodków nie otrzymuje wsparcia pomocowego (z tarczy) z budżetu państwa, gdyż nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów.

Wiceminister odpiera argumenty branży fitness. "Pandemia puka do naszych drzwi"

Zdaniem Napiórkowskiego, możliwość zakażenia była tam minimalna, o wiele mniejsza niż w dużych centrach handlowych, gdzie zasada dystansu nie była przestrzegana. Wyjaśniał też, że zakaz działania branży nie daje żadnych pozytywnych efektów, a wszystkie kluby i siłownie, w czasie gdy działały, rygorystycznie przestrzegały zasad sanitarnych. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - argumentował.

Do jego argumentów odniósł się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który w imieniu resortu bronił restrykcyjnej polityki. Stwierdził, że w obecnej sytuacji pandemicznej nie może się zgodzić z propozycją otwarcia klubów treningowych i siłowni. " Trzecia fala pandemii puka do naszych drzwi, jest już bardzo blisko, w ostatnich dniach rośnie zagrożenie Covid-19" - mówił wiceminister Kraska.

"Sytuacja jest bardzo dynamiczna, od kilku dni obserwujemy wzrost zakażeń. Zwiększona transmisja koronawirusa, w tym groźnej odmiany brytyjskiej powoduje, że jesteśmy zmuszeni podjąć skuteczniejsze działania. To może być nawet powrót do restrykcji, które kilka dni temu zostały tymczasowo zniesione" - przyznał Kraska, krytykując ostatnie "wyczyny" turystów w Zakopanem. "Nie zdaliśmy do końca wszyscy tego egzaminu z rozsądku" – dodał.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP