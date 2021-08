Nieznany sprawca zniszczył drzwi wejściowe do biura PiS. "Co będzie następne? Nóż?"

Drzwi wejściowe do biura Prawa i Sprawiedliwość w Krakowie zostały w nocy zniszczone prawdopodobnie ostrym narzędziem przez nieustalonego napastnika – poinformował Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Izdebski, do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w Krakowie. Dodał również, że policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w sobotę po godzinie 23. Na miejscu przeprowadzono oględziny i zabezpieczono nagrania z monitoringu.

Kraków. Nieznany sprawca zdewastował wejście do biura PiS

Jak przekazał Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i radny PiS, atak został nagrany przez monitoring. Samorządowiec opublikował w mediach społecznościowych fragment nagrania z monitoringu.

Według niego "sprawca w furii zdewastował drzwi młotkiem i roztarł na wejściu nieznane substancje, a akcja wyglądała na zaplanowaną". "Do tego prowadzi szczucie totalnej opozycji, jesteście z siebie dumni? Co będzie następne? Nóż?" - pytał we wpisie.

RadioZET.pl/PAP/Twitter