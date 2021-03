Krystyna Pawłowicz o "Patoreakcji" i Macie: "brzydka twarz, brzydkie wnętrze"

Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, na swoim Twitterze napisała, co myśli o Macie, autorze "Patoreakcji"

18-letni raper w najnowszym utworze wulgarnie odnosi się do TVP i jej prezesa Jacka Kurskiego

To odpowiedź na materiały, w których "Wiadomości" TVP obrażały ojca Maty – prof. Marcina Matczaka

Brzydka twarz, brzydkie wnętrze – napisała Pawłowicz o Macie na swoim Twitterze

Mata we wtorek opublikował kolejny utwór – "Patoreakcja". Młody raper nawiązuje w nim m.in. do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy ukazał się jego najbardziej znany singiel – "Patointeligencja".

Utwór został wówczas wykorzystany przez autorów materiałów w "Wiadomościach" TVP do krytyki polskich sędziów. Ojciec rapera, Marcin Matczak, który jest profesorem prawa, brał bowiem udział w protestach przeciwko reformie sądownictwa, którą przeprowadzili posłowie Zjednoczonej Prawicy. Wulgarny utwór "Patointeligencja" opisujący m.in. styl życia młodych uczniów, został przedstawiony w "Wiadomościach" jako dowód na patologiczne zjawiska w rodzinach prawników.

W najnowszym utworze Mata w niewybrednych słowach odpowiedział TVP. „A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem, to święty człowiek”, „J**** Telewizję Polską, Jacek Kurski – c*** ci w dziąsło”, „Chciał posłać do wojska mnie Jakimowicz, mój ziomo się zna z twoim synem, więc co ty p*********, moim rodzicom, co zrobiłbyś mi jako rodzic?” – rapuje Mata w „Patoreakcji”.

"Patoreakcja" szybko stała się hitem. Swój komentarz do utworu zamieściła na Twitterze także Krystyna Pawłowicz. "Brzydka twarz, brzydkie wnętrze, brzydota" – napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Teledysk Maty (właść. Michał Matczak) obejrzano już ponad 2 miliony razy. Raper wciela się w nim w postać Rejtana i Stańczyka, a także nawiązuje m.in. do swojego wywiadu z Kubą Wojewódzkim.

Mata wydał do tej pory jeden studyjny album - 100 dni do matury. Płyta została kupiona ponad 30 tys. razy i uzyskała status potrójnej platyny.

