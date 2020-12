Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zaapelowała do Jacka Kurskiego, aby kolęd w Telewizji Polskiej nie śpiewali artyści popierający Strajk Kobiet. Emocjonalny wpis zamieściła na Twitterze.

Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października wydał orzeczenie ws. aborcji, wywołując protesty w całym kraju, zwróciła się z apelem do szefa TVP. W mediach społecznościowych poprosiła Jacka Kurskiego, aby w świątecznym programie nie pojawiali się artyści popierający Strajk Kobiet.

Pawłowicz apeluje do Kurskiego. Nie chce kolęd śpiewanych "przez panie z zadym"

Pawłowicz po raz kolejny obraziła uczestniczki Strajku Kobiet, tym razem nazywając je "paniami z zadym". Sędzia TK nie chce, by śpiewały one kolędy, które pojawiają się w TVP przed Bożym Narodzeniem. W tej sprawie zaapelowała do Jacka Kurskiego, aby "nie hańbił Boga".

Śpiewy kolęd przez panie z zadym "za wolnym zabijaniem dzieci", które wpadną na chałturę do telewizji udawać "magię świąt" i "wzruszenie" z "przyjścia Jezuska", będą popisami zakłamania. sędzia TK Krystyna Pawłowicz

W dalszej części wpisu sędzia TK zwróciła się z odezwą do szefa TVP. "Telewizjo, prezesie Kurski. Nie wpuszczaj nam tych błyskawic przed oczy na święta. Nie hańb Boga" - zaapelowała.

To nie pierwszy raz, kiedy była posłanka PiS obraziła uczestników protestów przeciw orzeczeniu TK ws. aborcji. Pisała już o fali "wulgarności i barbarzyństwa", która "przelewa się przez duże miasta", a także o "diabelskich <<kobietach>> od czerwonych SS błyskawic", które "mordowały w szale opętania".

RadioZET.pl