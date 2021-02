Krystyna Pawłowicz odniosła się do informacji o jej pobycie w hotelu "Malinowy Zdrój" w Solcu-Zdroju (woj. świętokrzyskie). Sędzia TK powiedziała, że przebywa tam w celach leczniczych. Podkreśliła też, że w hotelu, który - według jej informacji - działa legalnie, nie doszło do pożaru, lecz do "awarii technicznej".

Krystyna Pawłowicz przebywa w hotelu "Malinowy Zdrój" w Solcu-Zdroju. Jak sędzia Trybunału Konstytucyjnego tłumaczy swój pobyt w miejscu, które według wciąż jeszcze obowiązujących obostrzeń powinno być zamknięte dla gości? Przypomnijmy, że hotele – decyzją rządu – mogą wznowić działalność dopiero 12 lutego.

Krystyna Pawłowicz ewakuowana z hotelu "Malinowy Zdrój". "Przebywam tam w celach leczniczych"

Informację o pożarze w hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju i o ewakuacji jego gości, w tym sędzi TK Krystyny Pawłowicz, podało lokalne "Echo Dnia", a za nim media ogólnopolskie. - W hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju doszło tylko do awarii technicznej w odległym skrzydle budynku, z powodu której doszło do zadymienia - powiedziała sędzia TK Krystyna Pawłowicz. - Prewencyjnie wezwano straż pożarną, która przyjechała i poza stwierdzeniem zadymienia nie stwierdziła żadnego pożaru. Nie było żadnego zagrożenia i osobiście nie widziałam, by ktoś był ewakuowany. W trakcie tego zdarzenia osobiście przebywałam cały czas w swoim pokoju - dodała, zaznaczając też, że według słów dowódcy oddziału straży pożarnej nie było powodu do ewakuacji hotelu.

Krystyna Pawłowicz: wszystko, co piszą media, jest kłamstwem

Informacje o pożarze są kłamstwem - podkreśliła Krystyna Pawłowicz, zaznaczając też, że kłamstwem są informacje o tym, że z powodu rzekomego pożaru była specjalnie traktowana. Sędzia TK podkreśliła, że hotel Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju - według jej informacji - jest legalnie otwarty od 21 stycznia. Dodała, że więcej szczegółów w sprawie uruchomienia hotelu może udzielić jedynie jego właściciel. - Mocno podkreślam, że przebywam w hotelu Malinowy Zdrój na pobycie leczniczym. Jestem tutaj gościem i korzystam z tego miejsca z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Nawet nie wiem, ilu jest tutaj gości, ponieważ nie jest ich jeszcze zbyt wielu – dodała.

"Wszystko, co piszą media, z wyjątkiem notatki PAP jest kłamstwem. Odsyłam do info PAP. I proszę porównać skalę kłamstw lewackich mediów" - napisała na Twitterze Pawłowicz.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP