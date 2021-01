Jedna z internautek skrytykowała sugestię Andrzeja Dudy, że najlepszym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich byłby Jan Rokita. Prezydent odpowiedział jej, że "Proszę wziąć tabletkę <<na ciśnienie>> i zapiąć pasy. Nikt nie obiecywał, że to będzie przejazd bryczką po Lublinie".

Andrzej Duda udzielił wywiadu portalowi Interia.pl. Jednym z wątków rozmowy był impas w kwestii wyboru następcy Adam Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Z uwagi na fakt, że w Sejmie większość ma PiS, a w Senacie opozycja - a co do wyboru nowego RPO muszą zgodzić się obydwie izby parlamentu - trudno jest znaleźć kandydata, który byłby do zaakceptowania przez obie strony politycznego sporu.

- Prezydent nie ma kompetencji do wskazania takiego kandydata, ale mam taką swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą. Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita - stwierdził prezydent.

Jego zdaniem były wieloletni poseł to "człowiek, który zna politykę i jej realia". - Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny - ocenił Duda. Pytany, czy kandydatura Rokity jest realna, przyznał, że "nikt z tych, którzy decydują w tej sprawie, nie podejmuje tego wątku", i "że warto byłoby go jednak rozważyć".

Sugestia dotycząca Rokity nie spodobała się jednej z użytkowniczek Twittera. Pani Irena, deklarująca się jako zwolenniczka Dudy, napisała: "Czcigodny Prezydencie RP, nie po to dwukrotnie angażowałam się w Pańską kampanię wyborczą, by słuchać z Pańskich ust rzeczy, które mi podniosły ciśnienie. Z całym dla Pana szacunkiem, ale JM Rokita budzi taką sympatię jak Adam Bodnar".

Prezydent odpowiedział jej w dość zaskakujący sposób: "Szanowna Pani Ireno! Proszę wziąć tabletkę "na ciśnienie" i zapiąć pasy. Nikt nie obiecywał, że to będzie przejazd bryczką po Lublinie. Serdecznie pozdrawiam i życzę spokojnego Święta Trzech Króli. Jednak ciągle trzech".

Pani Irena chwilę później skomentowała ten wpis słowami: "Czcigodny Panie Prezydencie. Nie mogę zastosować się tym razem do Pańskiej prośby, choć w każdych okolicznościach byłaby dla mnie rozkazem, gdyż cierpię na niedociśnienie. Z wyrazami szacunku należnego głowie państwa. I. Szafrańska". Pani Irena w następnych komentarzach podkreślała, że postrzega odpowiedzi Dudy jako obraźliwej.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO. Za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Obecnie kandydatami są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, a także po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. 5-letnia kadencja Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale - zgodnie z ustawą o RPO - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

