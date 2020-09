Rydzyk dzwonił do Kaczyńskiego ws. Ziobry. ''Rozmawiali godzinę''

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy portalu wp.pl, po atakach polityków PiS na Zbigniewa Ziobrę oraz Solidarną Polskę, ojciec Tadeusz Rydzyk osobiście zadzwonił do Jarosława Kaczyńskiego, aby wstawić się za ministrem sprawiedliwości.

Tadeusz Rydzyk wstawił się za Zbigniewem Ziobrą

Według ustaleń serwisu wp.pl Zbigniew Ziobro jest w kontakcie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. W ubiegłą niedzielę toruński duchowny miał dzwonić do wierchuszki PiS — Jarosława Kaczyńskiego. "O telefon do prezesa poprosił ojca Rydzyka Ziobro. Chciał, by ten wstawił się za nim i załagodził spór. W obozie Ziobry zapanowała jednak duża nerwowość, bo prezes PiS nie odbierał telefonu z Torunia. Zrobił to po dłuższym czasie i rozmawiali około godzin" - cytuje słowa swojego anonimowego informatora portal wp.pl.

Jak się okazuje, prezesowi PiS nie spodobało się to, że media z Torunia sprzeciwiły się "piątce Kaczyńskiego" i wsparły hodowców norek. Polityk miał wysłuchać Rydzyka, jednak nic mu nie obiecał w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jak przekazała w minionym tygodniu "Polska The Times", za buntem Zbigniewa Ziobry w sprawie "Piątki dla zwierząt" odpowiedzialny jest ojciec Rydzyk. Duchowny miał udzielić politykowi także błogosławieństwa.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy

Po głosowaniu nad "Piątką dla zwierząt" w Zjednoczonej Prawicy doszło do kryzysu. Politycy PiS od kilku dni atakują nie tylko Zbigniewa Ziobrę, ale także Solidarną Polskę. Padły zapowiedzi o zdecydowanych i ostrych decyzjach. Nadal nie wiadomo, czy aktualny minister sprawiedliwości zostanie w rządzie, czy też z niego odejdzie.

W poniedziałek odbyła się rozmowa tzw. ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. Prezes PiS miał postawić ministrowi kilka warunków, które ten musi spełnić, aby pozostać w koalicji rządowej.

RadioZET.pl/wp.pl/Polska The Times