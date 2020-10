Krzysztof Bosak w sobotę był gościem Radia ZET. Polityk Konfederacji pytany był m.in. o kwestię decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Są dzieci niezdolne do życia i wówczas wchodzi w grę kwestia praw pacjenta. Tu chodzi o śmierć bez bólu w obecności bliskich. Są w Polsce rozwinięte hospicja perinatalne, które zajmują się przygotowaniem rodziców na śmierć dziecka, jak to dziecko pożegnać, jak przeżyć żałobę, jak sprawić, żeby ta śmierć dziecka była humanitarna - mówił w Radiu ZET Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Poseł był też pytany, czy zamierza przeprosić za swoje słowa wyemitowane w internecie. Krzysztof Bosak podczas wiecu przed Trybunałem Konstytucyjnym powiedział: - Jeżeli jakieś dziecko jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu lub tuż po porodzie, no to po prostu umrze. To jest proces naturalny.

Zapytany przez Joannę Komolkę o to, "czy za te słowa przeprosi", odparł:

Ważne jest to, co ja powiedziałem. Nie rozumiem, dlaczego Pani o to pyta. Jeszcze raz powtórzę, że są przypadki dzieci niezdolnych do przeżycia. Pytanie jest w jaki sposób, sprawić i dla rodziców i dla dzieci, żeby to pożegnanie było godne - odpowiedział Krzysztof Bosak.

RadioZET/RadioZET.pl