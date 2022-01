Pegasus miał być wykorzystywany w Polsce do inwigilacji opozycji - podała w ubiegłym roku agencja prasowa AP oraz kanadyjska organizacja pozarządowa Citizen Lab. Pomimo że wicepremier Jarosław Kaczyński potwierdził posiadanie przez Polskę oprogramowania szpiegowskiego, to rząd zaprzecza używania go do inwigilacji przeciwników politycznych.

W środę przed senacką komisją ws. Pegasusa stanął senator Krzysztof Brejza z KO. Według agencji AP był jedną z osób inwigilowanych przez izraelskie oprogramowanie.

Brejza o inwigilacji Pegasusem. Jego rodzina objęta ochroną policyjną

- W moim przypadku to była permanentna, sześciomiesięczna inwigilacja - mówił przed komisją polityk opozycji. Dodał, że w ostatnich latach ujawniał wiele niewygodnych dla PiS informacji m.in. premii wypłaconej przez ówczesną premier Beatę Szydło w 2018 r.

Brejza identyfikuje inwigilację Pegasusem z jego działalnością podczas kampanii wyborczej w 2019 r. i zasiadaniem w sejmowej komisji ds. afery Amber Gold. "Między innymi 29 sierpnia (2019 r.) doszło do włamania, kiedy zostałem zgłoszony jako kandydat w PKW (Państwowa Komisja Wyborcza - przyp. red.). Także cztery dni przed wyborami, kiedy wygrałem sprawę w trybie wyborczym. Ataki ustały kilka dni po wyborach w 2019 roku - mówił Brejza.

W ocenie senatora inwigilacji towarzyszyła "kampania nienawiści" w mediach publicznych. - W czasie kampanii było 400 materiałów w telewizji rządowej. (...) Był powielany materiał maila rzekomo wysłanego do mojego taty, całość nie wskazuje na maila, tylko na jakąś korespondencję. To wynik manipulacji. Te komunikaty mogły posłużyć do przedłużenia kontroli operacyjnej - komentował Brejza.

Głos podczas przesłuchania w Senacie zabrała również adwokat Dorota Brejza. - PiS to jest ugrupowanie, które wspiera rodzinę tylko deklaratywnie. Naszą rodzinę PiS postanowił zniszczyć i to na każdym poziomie. Mamy troje dzieci, są małe, ale na tyle dojrzałe, że rozumieją, co się wokół nas dzieje i zdają sobie sprawę, że także ich prywatność została naruszona. Nie zliczę tego, ile razy musiałam uspokajać moje płaczące dziecko, mojego syna, kiedy gdzieś przeczytał, że ktoś jego tatę obraził. To koszty, jakie ponosimy jako rodzina w związku z tą sytuacją. Niech to obciąża sumienia tych, którzy o tym decydowali - kometowała.

- W trakcie kampanii za 13 mln złotych w telewizji rządowej, która zmierzała do rozbicia sztabu i zniszczenia mnie osobiście, ona tak nabrzmiała, że pojawiły się groźby wobec moich dzieci. Jestem wdzięczny komendantom policji z Bydgoszczy, którzy objęli żonę i dzieci profesjonalną ochroną policyjną - wskazał Brejza.

Senacka komisja ws. Pegasusa

W Senacie od ubiegłego tygodnia działa komisja nadzwyczajna powołana do zbadania przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Na pytania senatorów odpowiadali już: w poniedziałek - eksperci kanadyjskiej grupy Citizen Lab: John Scott-Railton i Bill Marczak, a we wtorek m.in. b. szef NIK Krzysztof Kwiatkowski i obecny prezes Izby Marian Banaś. W środę świadkiem komisji jest senator KO Krzysztof Brejza, który był jedną z osób inwigilowanych Pegasusem.

O nielegalnej inwigilacji senatora Brejzy donosiła w grudniu ub.r. agencja prasowa Associated Press, powołując się na ustalenia Citizen Lab. Jak podano, za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator Brejza, a także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Citizen Lab, do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Ustalenia ekspertów z Kanady dotyczące telefonu Brejzy potwierdził później Donncha O'Cearbhaill, ekspert z Amnesty International Security Lab.

Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba w tej sprawie nie złamała prawa, a kontrola operacyjna - jeśli była podejmowana - była prowadzona legalnie. Z kolei prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w tygodniku "Sieci", że powstanie i używanie Pegasusa jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. "Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia" - powiedział. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji. "To całkowite bzdury" - oświadczył.

RadioZET.pl/TVN24.pl/PAP