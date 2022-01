Brejza o inwigilacji Pegasusem: środowisko PiS ma sowieckie metody we krwi

Wierzę, że znajdzie się grupa posłów PiS, która zda sobie sprawę, że to, co mi zrobiono, zrobiono także im. Że zrozumieją oni, do jak esbeckiego schematu doszło ta władza - mówił w podcaście "Machina Władzy" Krzysztof Brejza. Według ustaleń Citizen Lab senator Koalicji Obywatelskiej był w 2019 roku, w czasie dwóch kampanii wyborczych, wielokrotnie inwigilowany za pomocą Pegasusa - systemu przeznaczonego do walki z terroryzmem.

Pegasus był użyty przeciwko oponentom PiS – dowiodły publikacje amerykańskiej agencji prasowej Associated Press. Dziennikarze, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab ujawnili, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania inwigilowany był w 2019 roku senator KO Krzysztof Brejza (szef sztabu wyborczego KO w wyborach), adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Przedstawiciele obozu rządzącego zaprzeczają, jakoby Pegasusa używano do podsłuchiwania polityków opozycji bądź prawników. Bagatelizują również skalę sprawy. O tym m.in. mówił Krzysztof Brejza, który był gościem pierwszego noworocznego odcinka podcastu "Machina Władzy" portalu RadioZET.pl. Był pytany, czy czuje się terrorystą, skoro do inwigilowania go miał być użyty program służący m.in. do walki z terroryzmem.

Brejza: środowisko PiS ma esbeckie metody we krwi

- Terrorystą nie jestem ja, ani moja żona, ani nasze małe dzieci. Terrorystami nie byli również członkowie sztabu wyborczego KO. Chodziło o pozyskanie informacji o działalności opozycji i wprowadzenie takich sowieckich metod, które środowisko Kaczyńskiego, Ziobry i Kamińskiego ma we krwi - przyznał. W jego opinii PiS dużo mówi o "wartościami antykomunistycznymi", jednocześnie powielając "metody bezpieki".

- Byłem nie tylko inwigilowany, ale też włamano się na mój telefon i wykradziono mi SMS-y, które następnie sfałszowano i którymi "okładano" mnie w mediach publicznych w kampanii wyborczej - podkreślił, dodając, że "w ten sposób w latach 70. esbecja atakowała opozycję". Wspomniał także, co w trakcie kampanii sprzed 2,5 roku wzbudzało jego podejrzenia.

CAŁA ROZMOWA Z SENATOREM KO KRZYSZTOFEM BREJZĄ

- Mieliśmy wrażenie, że informacje ciekną, że konkurencja jest bardzo blisko nas. Na spotkaniach terenowych i konferencjach pojawiały się jakieś dziwne osoby. Zauważyłem też wtedy, że bardzo szybko rozładowuje mi się telefon - opowiadał.

Relacjonował również przebieg kampanii w wyborach do parlamentu, gdy media rządowe publikowały sfałszowane SMS-y. Brejza przyznał, że musiał zawiesić kierowanie sztabem wyborczym KO, by ratować sytuację w swoim macierzystym okręgu w Inowrocławiu. Oznajmił też, że liczy na to, iż w Sejmie - jeszcze nawet w tej kadencji - powstanie komisja śledcza do zbadania tej sprawy.

Wierzę, że znajdzie się grupa posłów PiS, która zda sobie sprawę, że to, co mi zrobiono, zrobiono także im. Jestem przekonany, że posłanki i posłowie PiS również byli podsłuchiwania i że zrozumieją, do jak esbeckiego schematu doszło ta władza i że ich też to spotyka. Przecież te podsłuchy nie były po tym, by cokolwiek ustalić, tylko żeby zebrać kompromaty Krzysztof Brejza

Przypomniał przy tym, w jaki sposób - według doniesień medialnych - miał być szantażowany Jarosław Gowin oraz część polityków Porozumienia. Senator KO skomentował również strategię medialną PiS, którego przedstawiciele bagatelizują bądź lekceważą temat. - Skąd mogę mieć pewność, że któryś z autorów [artykułu w "Gazecie Wyborczej"– red.] nie odnalazł na strychu starej konsoli Pegasus z komunii i mu się nie pomyliło - mówił m.in. wicerzecznik partii Radosław Fogiel w Radiu ZET.

- Plastikowy, sztuczny PR. Mamy do czynienia z aferą Watergate do sześcianu. Marna próba wyśmiewania tego - ocenił Brejza. Jego zdaniem zachowania i wypowiedzi polityków partii rządzącej świadczą o "bezradności PiS i poczuciu, że ta sprawa zostanie kiedyś rozliczona". Nazwał tę sprawę "największą aferą z udziałem służb specjalnych".

