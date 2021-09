Stan wyjątkowy jest po to, żeby pokazać, że państwo będzie eskalowało, a nie deeskalowało ten konflikt. Jest on na rękę Kaczyńskiemu - mówił w Gościu Radia ZET Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Tłumaczył również, dlatego jego klub złożył wniosek o odrzucenie rozporządzenia o stanie wyjątkowym.

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią obowiązuje od czwartku. Prezydent Andrzej Duda zgodził się podpisać rozporządzenie w tej sprawie, o co wnioskował wcześniej rząd Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia opublikowano inne akty prawne, regulujące stan wyjątkowy, który w miejscowościach w woj. podlaskim i lubelskim ma obowiązywać przed 30 dni.

Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej odniósł się w piątek w Gościu Radia ZET Krzysztof Gawkowski. - Stan wyjątkowy jest po to, żeby pokazać, że państwo będzie eskalowało, a nie deeskalowało ten konflikt. Będzie zaostrzało. Ten konflikt na granicy jest na rękę Kaczyńskiemu. Robi wszystko, by zaostrzać scenę polityczną - powiedział szef klubu Lewicy.

Gość Radia ZET. Gawkowski o stanie wyjątkowym

Jego zdaniem stan wyjątkowy będzie kojarzył się Polakom ze stanem wojennym. - Przez tyle lat nie wprowadzono takich obostrzeń, przez 1,5 roku były miliony zachorowań na Covid, były sytuacje 70 tysięcy zgonów i nie wprowadzono stanu wyjątkowego. Wprowadza się, kiedy mamy problem 32 ludzi na granicy i na 100 metrach kwadratowych – komentował polityk.

Dodał, że „władza PiS zachorowała na manierę, która nazywa się: bezpieczeństwo za wszelką cenę”. - Jeśli na granicy ktoś nie ma jak się wysikać, nie dostaje banana, nie może dostać kawałka chleba, nikt nie dostarcza mu wody, czy to jest normalne? W 38-milionowym kraju? Trzeba stan wyjątkowy wprowadzać?! – pytał retorycznie Gość Radia ZET.

Krzysztof Gawkowski tłumaczył również, że Lewica złożyła wniosek o uchylenie rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia stanu wyjątkowego, ponieważ uważa, że to jest „ukrywanie prawdy na granicy”. - Gdyby nie było naszego wniosku, nie byłoby nawet głosowania w Sejmie – zaznaczył w rozmowie z Beatą Lubecką.

Gawłowski o Polskim Ładzie

Pytany o Komisję Europejską, która nie zatwierdziła Krajowego Planu Odbudowy i 57 mld euro dla Polski, polityk odpowiadał, że „Lewica o tym mówiła, podczas głosowania nad KPO”. - Lewica pojechała w tej sprawie do UE i mówiła jasno: jeśli prezydent, premier, jakakolwiek instytucja będzie łamała praworządność, to pieniędzy nie powinniśmy dostać – mówił Gawkowski.

Co w tej sprawie powinna zrobić Polska? Zdaniem Gościa Radia ZET, w pierwszej kolejności premier powinien wycofać z Trybunały Konstytucyjnego swój wniosek o stwierdzenie, czy Polska ma wyższość swojego prawa nad unijnym. - Jeśli Kaczyński zapowiedział – i to zrobi – że cofnie nielegalne funkcjonowanie izby dyscyplinarnej, wycofa się ze złej reformy sprawiedliwości i Morawiecki wycofa wniosek, to pieniądze z UE będą w Polsce – wskazał szef klubu Lewicy.

Kłótnie na Lewicy. Gawkowski komentuje

Beata Lubecka pytała swojego gościa także o kłótnie na Lewicy. Ściślej o Andrzeja Rozenka, który zapowiedział, że będzie walczył o przywództwo w tym obozie, a chwilę później dowiedział się, że Włodzimierz Czarzasty wyrzucił go z nowej partii.

- Działania Czarzastego są statutowe. Każdy może nie przyjąć kogoś do frakcji, a każdy może się odwołać. Jestem zwolennikiem tego, by szanować statut – komentował przewodniczący klubu Lewicy. Zapewnia, że działania szefa, a zarazem wicemarszałka Sejmu nie są autorytarne i nie jest on dyktatorem. - 9 października (na kongresie Lewicy – przyp. red.) może być wielu kandydatów na przewodniczącego Nowej Lewicy – zapowiadał Gość Radia ZET.

