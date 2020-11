Ks. Roman Kneblewski prowadzi wideo-bloga "Tuba Cordis" w serwisie YouTube. W ostatnim odcinku komentował protesty kobiet po wyroku TK ws. aborcji, a także walkę z pandemią koronawirusa.

- To są tylko jedne wulgaryzmy, same wulgarne słowa, skandowane, wykrzykiwane - zauważył odnosząc się do Strajku Kobiet. - I to mało, że to kobiety tak wrzeszczą, robią ze swoich ust kloakę, to nawet dziewczynki nieletnie mają w swoich rękach transparenty z wulgaryzmami i też krzyczą - stwierdził.

Ksiądz Kneblewski o pielęgniarkach: Jakieś diablice. Czułem się jak w piekle

Kontrowersyjny duchowny relacjonował swoją niedawną wizytę w jednym ze szpitali i wygląd niektórych pielęgniarek, który wprawił go w osłupienie. - W czarnych maseczkach z czerwonymi błyskawicami, jakieś diablice mnie otaczają. Czułem się, jakbym był w piekle. One się widocznie utożsamiają z tą rozwrzeszczaną tłuszczą, która wykrzykuje wulgaryzmy - przyznał.

Według środowisk prawicowych, a także polityków PiS, czerwone błyskawice, które stały się symbolem Strajku Kobiet, bazują na symbolice SS i Hitlerjugend. Te manipulacje obnażała niedawno w Sejmie posłanka Anna-Maria Żukowska. – Mam komunikat do marszałka Terleckiego, który dzisiaj zasugerował, że czerwona błyskawica na naszych maseczkach to symbol Hitlerjugend. Panie Marszałku, będzie wniosek do komisji etyki poselskiej, bo jest to symbol oddziałów bojowych Armii Krajowej. Pan obraził polskich bohaterów - mówiła polityczka.

RadioZET.pl/ YouTube: Tuba Cordis/ Strajk.eu