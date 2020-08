Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Minister zdrowia o zamiarze odejścia z rządu miał informować premiera przed wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce. Szumowski poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza.

Mateusz Morawiecki, dziękując za współpracę szefowi resortu zdrowia, poinformował, że decyzja o tym, kto zostanie nowym ministrem zdrowia, zapadnie do końca tygodnia.

To jego samodzielna decyzja, którą, jak mówił, chciał podjąć wcześniej, tuż przed wybuchem pandemii, a potem będąc człowiekiem odpowiedzialnym zdawał sobie sprawę z tego, że los postawił go w bardzo szczególnym miejscu. Sprostał swoim zadaniom w sposób niebywale skuteczny. Wystarczy popatrzeć na porównania do innych dużych państw członkowskich Unii Europejskiej chociażby, dotyczące liczby zachorowań, zgonów na milion mieszkańców w okresie epidemii na COVID-19

- mówił szef rządu.

Kto zostanie nowym ministrem zdrowia? Giełda nazwisk

Kto zastąpi Łukasza Szumowskiego na stanowisku szefa resortu zdrowia? Wśród potencjalnych kandydatów pojawia się Stanisław Karczewski (były marszałek Senatu). — Nie zabiegam o stanowisko ministra zdrowia, ale jak będzie, tego nie wiem. Decyzja zależy od premiera i kierownictwa partii — mówi w rozmowie z Onetem.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia to kolejny kandydat na objęcie ministerialnej teki po Łukaszu Szumowskim. — To on pokieruje ministerstwem do czasu wyłonienia następcy Łukasza Szumowskiego, ale Kraska ma też duże szanse na objęcie tego stanowiska po rekonstrukcji rządu. Jest człowiekiem premiera Mateusza Morawieckiego i cieszy się bardzo dobrą opinią — mówi informator Onetu.

O powrocie do ministerstwa zdrowia nie myśli Bolesław Piecha. — Byłem wiceministrem i to wystarczy — mówi.

Objęcia funkcji ministra zdrowia nie odmówiłby poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz, który od początku pandemii koronawirusa w Polsce krytykuje działania rządu i ministerstwa. — Gdybym dostał propozycję? Cóż, do polityki się idzie, żeby coś zrobić, więc trudno się uchylać. Z pewnością nie powinienem, skoro mówiłem tyle o reformie i zmianie modelu, odmówić, ale to nie do mnie należy, czy moja osoba wchodzi w grę — powiedział.

