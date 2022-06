Kto za ministra po dymisji w związku z aferą w Pacanowie? Jest rekomendacja

Partia Republikańska zarekomendowała Włodzimierza Tomaszewskiego na miejsce ministra – członka Rady Ministrów Michała Cieślaka, który podał się w środę do dymisji. O rekomendacji republikanie poinformowali w środę w nocy na Twitterze.

"Zarząd Krajowy Partii Republikańskiej podjął uchwałę […] w sprawie rekomendacji Pana Włodzimierza Tomaszewskiego na stanowisko Ministra – Członka Rady Ministrów" – napisano w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w oświadczeniu Tomaszewski jest posłem Partii Republikańskiej z okręgu łódzkiego. Dotychczas pełnił funkcje doradcy ministra w zakresie likwidacji barier rozwoju w samorządzie. Współtworzył wraz z prof. Michałem Kuleszą reformy samorządowe. W 1998 r. był doradcą premiera. Pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego i prezydenta Łodzi.

Cieślak poinformował o rezygnacji z funkcji ministra w środę wieczorem. Wcześniej podczas spotkania z mieszkańcami Sochaczewa wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński powiedział, iż oczekuje od ministra w KPRM ds. samorządu Michała Cieślaka, że poda się do dymisji. Dodał, że jeśli Cieślak tego nie zrobi, to zostanie odwołany.

Szef PiS zapowiedział, że Cieślak jest przedstawicielem jednej z partii tworzących Zjednoczoną Prawicę, dlatego "to jego miejsce będzie zachowane dla tego ugrupowania". - Nie będziemy karać ugrupowania, bo ono tutaj niczemu nie jest winne. Będzie to wyciągnięcie wniosku wobec kogoś, kto się zachował tak jak polityk, człowiek w randze ministra w żadnym wypadku nie może się zachowywać, nawet jeżeli padł ofiarą agresji - powiedział Kaczyński.

Sprawa ma związek z incydentem, do jakiego doszło w Pacanowie. Chodzi o interwencję Michała Cieślaka ws. naczelniczki poczty w tym mieście. Minister do spraw samorządu złożył donos na Agnieszkę Głazek. Stało się to po tym, jak 3 czerwca kobieta wdała się z nim w dyskusję na temat drożyzny.

RadioZET.pl/PAP