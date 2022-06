Kto zastąpi Kaczyńskiego w partii? Polacy wskazali inaczej niż szef PiS

Odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu nie oznacza, że szef PiS wybiera się na polityczną emeryturę, niemniej pracownia SW Research zapytała Polaków o to, kto zastąpi go na czele partii. Faworyt jest jeden, choć jego wynik nie jest imponujący. Co ciekawe, nie pokrywa się z osobistymi wskazaniami szefa PiS.