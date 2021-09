Kukiz ostro odpowiedział Panasewiczowi. "Ja się nie wstydziłem podać mu ręki"

Paweł Kukiz był powszechnie krytykowany za to, że zmienił zdanie ws. odroczenia posiedzenia z 11 sierpnia i w powtórnym głosowaniu wraz z PiS odrzucił wniosek opozycji, a potem poparł lex TVN. Wśród krytyków Kukiza był m.in. wokalista Lady Pank Janusz Panasewicz. "Zawsze byłem wstrzemięźliwy co do tego osobnika (wiadomo; muzyk, fajny kolega etc.), ale to, co stało się dziś, na oczach ludzi jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia, kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju" - napisał Panasewicz na Facebooku.

Kukiz ostro odpowiedział Panasewiczowi

Paweł Kukiz został zapytany w programie „Gość Wydarzeń” o ostrą krytykę m.in. ze strony kolegów ze sceny muzycznej. Polityk odniósł się m.in. do wpisu Janusza Panasewicza.

– Ja się nie wstydziłem podać ręki człowiekowi, który rozpoczynał karierę na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w 1981 roku. Mówię tu o panu Januszu. Ale skończmy ten temat, ja nie mam do nich pretensji. Raz, że jakiejś szczególnej wiedzy o ustroju nie posiadają i nie muszą, bo zajmują się czymś zupełnie innym. (…) A druga sprawa, trudno, żeby gryźli rękę, która ich karmi, mówię o mediach – stwierdził Kukiz.

Dopytywany o to, czy wyobraża sobie, że zagra z nimi jeszcze na jednej scenie, polityk odparł, że „jest skupiony na walce o odsiermiężnienie ustroju Polski”. – Aby korzystając z sytuacji politycznej, wprowadzić jak najwięcej ustaw proobywatelskich i odpartyjniających państwo, kończąc wojnę polsko-polską, między Tutsi a Hutu".

Kukiz o ewentualnej współpracy z KO. Zabrał też głos ws. reasumpcji

Paweł Kukiz stwierdził, że ma żal do partii opozycyjnych, które jego zdaniem „stawiają partykularny interes” ponad „dobro wspólnoty”. Polityk ocenił, że głosowanie ws. reasumpcji pokazało, że „trzech posłów może przechylić szalę”. – Wówczas, podczas bardzo długiej przerwy (w posiedzeniu Sejmu), nikt nie podszedł do mnie, nie poprosił o spotkanie, aby porozmawiać o postulatach ustrojowych Kukiz'15 – mówił.

Paweł Kukiz został również zapytany o deklarację szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, który stwierdził, że jest otwarty na rozmowy. – Od 2015 r. rozmawiałem z Budką, Schetyną, innymi prominentnymi członkami Platformy. W ostatnim smsie od Borysa Budki, jakim wysłałem do niego, zapytałem, czy w planie ideowym PO wraca do JOW-ów i referendów. Na tę wiadomość nie otrzymałem odpowiedzi – stwierdził Paweł Kukiz.

Zaprzeczył też, że toczą się rozmowy między KO a Kukiz’15 na temat współpracy. – Co to za jakość polityki, że szef KO za pomocą Twittera komunikuje się z osobą, która może zdecydować, w jaką stronę pójdzie Polska? - zastanawiał się Kukiz.

RadioZET.pl/"Gość Wydarzeń"/oprac. AK