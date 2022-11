Kukiz wzywa do odwołania Ziobry. "Większego szkodnika w życiu nie spotkałem"

Paweł Kukiz, który był gościem Radia Wnet, został zapytany, czy w Prawie i Sprawiedliwości jest pomysł, żeby porozumieć się z Brukselą ws. wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy.

- Uważam, że drzwi do KPO można otworzyć odwołując ministra Zbigniewa Ziobrę i dlatego nie chce go opozycja odwołać, nie chce skorzystać z tej szansy, bo boi się, że rzeczywiście wtedy pojawi się realna szansa otrzymania przez Polskę pieniędzy z Unii, a to nie jest ani na rękę opozycji, ani pani (szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli) von der Leyen i jej kolegów, którzy są zblatowani z uległą, podległą sobie opozycją - ocenił lider Kukiz'15.

Kukiz: Zbigniew Ziobro blokuje sędziów pokoju

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone.

KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Kukiz mówił także o zawieszeniu wspólnych głosowań i współpracy razem z Prawem i Sprawiedliwością. - Zawieszona (współpraca), czyli że nie istnieje - podkreślił. - Jeśli pan Ziobro przestanie blokować sędziów pokoju, bo to Solidarna Polska i ten wybitny legislator blokują tę ustawę, jak przestaną blokować - zaczynamy głosować znowu z PiS-em - zadeklarował.

"Większego szkodnika w życiu nie spotkałem"

Dopytywany, czemu Ziobro jest "wybitnym legislatorem", Kukiz odpowiedział: - Przecież widzi pan, jakie mamy genialne efekty jego reformy przez siedem lat. Sławomir Nowak (b. minister infrastruktury) na wolności śmiga sobie, proszę pana, przewlekłość postępowań jest coraz większa, a ten chodzi nadęty i mówi, że wszystko jest w porządku i że to nie jego wina.

Większego szkodnika (red. Zbigniewa Ziobro) w życiu nie spotkałem w polityce - no oprócz oczywiście wcześniej komunistów. Paweł Kukiz w Radiu Wnet

- Gdyby opozycja, bo ja nie mogę, złożyła wotum nieufności względem pana ministra Ziobry, to z przyjemnością nacisnę guzik, że jestem za - podkreślił lider Kukiz'15.

Pytany, czemu Ziobro nie chce wprowadzenia sędziów pokoju, Kukiz odpowiedział, że minister chce mieć kontrolę nad sędziami. - Sędziów pokoju nie chce ani Ziobro, ani nie chcą te środowiska związane z panią (b. sędzia, posłanka Koalicja Obywatelskiej, Barbara) Dolniak - z sędziami, którzy są w opozycji - mówił.

RadioZET.pl/ PAP/ Radio Wnet