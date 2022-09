Paweł Kukiz był gościem Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka w programie "Hejt Park" na Kanale Sportowym. Polityk znalazł się pod ostrzałem widzów, którzy w nieparlamentarnych słowach wytykali mu współpracę z PiS. Mocnych słów nie ustrzegł się też sam Kukiz. – Słuchaj, oszczędź sobie z tym pijanym wójtem, bo zacznę do Ciebie cwelu mówić – wypalił do jednego z dzwoniących widzów.

Paweł Kukiz w programie "Hejt Park" nie uniknął fali krytyki, jaka spadła na niego po rozpoczęciu politycznej współpracy z PiS i głosowaniem za ustawą "lex TVN". Widzowie Kanału Sportowego nie zostawili na liderze Kukiz'15 suchej nitki.

Kukiz zagotował się w "Hejt Parku": zacznę do Ciebie cwelu mówić

Do programu, którego gospodarzami byli Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek dodzwonił się Szymon z Warszawy. – To, że nikt nie dzwoni i nie nazywa Pawła Kukiza wprost szmatą nie wynika z tego, że wszyscy się boją. [...] Po prostu nikt nie ma ochoty być takim samym dnem jak Paweł – powiedział na wstępie.

Później nawiązał do forsowanej przez Kukiza instytucji "sędziów pokoju". – Nie wiem, w jakim uniwersum żyje, skoro myśli, że uda mu się przepchnąć ustawę. On chyba sobie nie zdaje sprawy, że Ziobryści mu tego nie przepuszczą – mówił.

Następnie zadał Kukizowi pytanie: – Co sądzi o Kubie Wojewódzkim i fali krytyki, jaka na niego spadła po tym, gdy się sprzedał. Paweł Kukiz może krzyczeć, że się nie sprzedał, tą swoją taką manierą pijanego wujka na weselu, ale i tak wszyscy wiemy, że się sprzedałeś.

– Słuchaj, oszczędź sobie z tym pijanym wójtem, bo zacznę do Ciebie np. cwelu mówić. O co ci chodzi, człowieku? Co ty sobie wyobrażasz? Kim ty człowieku jesteś, żebyś tak do 60-letniego człowieka mówił? – odpowiedział zdenerwowany Kukiz. – Czy gdyby do Twojego ojca ktoś mówił w taki sposób, to przeszedłbyś obok tego obojętnie? Tak czy nie? – dopytywał.

– Ja się Twojej maniery nie przestraszę. Możesz tam krzyczeć, możesz pozować na antysystemowca. Pamiętaj Paweł, jesteś skończony – stwierdził na zakończenie Szymon z Warszawy.

RadioZET.pl