Kukiz złożył Tuskowi propozycję ws. związków partnerskich. "Pomogę wam"

Paweł Kukiz powiedział w środę w TVP1, że "trzeba zadać ludziom pytanie, czy są za uregulowaniem sytuacji prawnej pomiędzy partnerami, oczywiście bez możliwości zawierania małżeństw i adopcji dzieci". Zdaniem Kukiza, w tym zakresie powinny zostać uregulowane kwestie dotyczące praw spadkowych czy możliwości odwiedzania w szpitalu i uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia bliskiej osoby.

Kukiz zaproponował Tuskowi pomoc w rozpisaniu referendum ws. związków partnerskich

– Nikt do mnie z taką propozycją nie przychodzi, a doskonale wiecie, że w tej chwili jesteście w stanie razem ze mną tego typu ustawę przegłosować – dodał, zwracając się do opozycji. Mówiąc o referendum ws. związków partnerskich Kukiz nawiązał do wypowiedzi Donalda Tuska. Lider PO podczas Campusu Polska Przyszłości został zapytany przez jednego z uczestników: "Kiedy będę mógł wziąć ślub ze swoim chłopakiem?". Tusk odparł, że jeżeli będzie stał na czele większości parlamentarnej, to jedną z pierwszych jego decyzji będzie zgoda na związki partnerskie.

Ogólnokrajowe referendum może zostać zarządzone m.in. przez Sejm za pomocą uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Projekt takiej uchwały może złożyć Prezydium Sejmu, sejmowa komisja lub grupa co najmniej 69 posłów. Wniosek taki może wpłynąć również z Senatu, od Rady Ministrów lub 500 000 obywateli posiadających prawo udziału w takim referendum.

