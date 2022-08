Kuriozalne roszady w rządzie. Wiceminister odwołany, po czym wraca na stanowisko

Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horałę na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowało we wtorek MFiPR. Jednocześnie Horała przestał pełnić funkcję wiceministra infrastruktury. Przez chwilę doszło do kuriozalnej sytuacji, w której poseł PiS przestał być pełnomocnikiem ds. CPK, po czym zaraz wrócił na to samo stanowisko.

Jak poinformowało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 28 lipca 2022 roku premier Mateusz Morawiecki powołał Marcina Horałę, sekretarza stanu w MFiPR na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kuriozalne roszady w rządzie. Horała odwołany, po czym wraca na stanowisko

Resort dodał, że jednocześnie Horała "przestał pełnić funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego". O swojej nominacji Horała poinformował wcześniej we wtorek na Twitterze.

"Zakończyłem swoją misję w Ministerstwie Infrastruktury i tym samym okres »dwuresortowości«. Od teraz już wyłącznie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej" - napisał.

Wiceminister podziękował wszystkim, z którymi miał okazję współpracować przez niemal trzy lata, w tym kierownictwu MI. Horała jednocześnie zamieścił zdjęcie aktów swojego odwołania i powołania, datowanych na 28 lipca.

Wygląda to na pierwszy rzut oka kuriozalnie, ale faktycznie, Horała - który jest jednocześnie posłem PiS - został odwołany ze stanowiska pełnomocnika ds. CPK, po czym po zmianie ministerstwa ponownie na nie przywrócony. Chodziło jedynie o zmianę resortu, w którym pełnił funkcję zastępcy ministra.

Centralny Port Komunikacyjny. Duda podpisał nowelizację

Skąd to całe zamieszanie? W kwietniu w rozmowie z Polską Agencją Prasową Horała wyjaśnił, że został powołany na sekretarza stanu w resorcie funduszy, nie zostając przy tym odwołany ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak mówił, wiązało się to z tym, że trwał proces legislacyjny dotyczący zmiany ustawy o działach i specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, zgodnie z którymi pełnomocnik rządu ds. CPK oraz cały pion CPK zostaną przeniesione z Ministerstwa Infrastruktury do resortu funduszy.

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu "rozwój regionalny" spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza to przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

RadioZET.pl/PAP/Twitter