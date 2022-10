Przemysław Czarnek ostrzegał samorządowców, którzy uwidocznili problem z ogrzaniem szkół przez rosnące ceny prądu. Wskazali, że przez taki obrót spraw będą nawet zmuszeni wprowadzić naukę zdalną w gminach.

- To jest święty obowiązek samorządu utrzymać i ogrzać szkołę dla dzieci – mówił Czarnek. - Podkreślam, jeżeli ktoś to będzie robił celowo, tylko po to, żeby zejść z temperaturą do 15 stopni Celsjusza i wygonić dzieci na nauczanie zdalne, to - powtarzam - będziemy występować o zarząd komisaryczny i będziemy w tym bezwzględni - zapowiadał w rozmowie z PAP minister.

Czarnek ostrzegł samorządy, teraz zmienia zdanie. "Przypomnieli sobie"

Te słowa krytykowali politycy opozycji, rządzący w miastach. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał na Twitterze: "Minister Czarnek zapowiedział, że jeżeli któryś samorząd nie będzie ogrzewał szkoły, to wystąpi o zarząd komisaryczny. Panie ministrze, zamiast straszyć, proszę wziąć się do roboty i zapewnić odpowiednie ceny energii dla szkół. Natychmiast".

Minister edukacji precyzował potem w mediach, że chodzi o "celowe" obniżanie temperatury w szkołach, a nie samą groźbę ukarania. We wtorek 4 października szef MEiN napisał na Twitterze, że zarządu komisarycznego jednak nie będzie. Swój wpis zakończył memem.

"Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Bardzo dziękuję samorządowcom, szczególnie tym związanym z PO, że po mojej zapowiedzi stanowczego egzekwowania prawnych obowiązków gmin i miast, jak jeden mąż przypomnieli sobie, że jednak będą ogrzewać szkoły. Zarządu komisarycznego więc nie będzie" - oświadczył Czarnek.

RadioZET.pl/Twitter