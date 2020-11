Jacek Kurski otrzymał ochronę SOP - taką informację podał w czwartek portal tvn24.pl, powołując się na swoje źródła w Służbie Ochrony Państwa. Prezes TVP może korzystać z tego przywileju dzięki decyzji ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. Ona z kolei opiera się na zapisie ustawy o SOP

Jacek Kurski z ochroną SOP

Portal przypomniał treść dokumentu, wedle którego ochroną - z racji zajmowania kluczowych stanowisk - objęci są m.in. prezydent, marszałkowie obu izb parlamentu, premier oraz wicepremierzy. - Ten sam artykuł daje też szefowi MSWiA możliwość objęcia ochroną "innych osób ze względu na dobro państwa" - czytamy.

W ten sposób na państwową ochronę załapał się szef publicznej telewizji. Nie jest jednak jedyną "inną" osobą, która może w ostatnim czasie liczyć opiekę SOP. Portal tvn24.pl informował już bowiem kilka dni temu, że podobnym przywilejem cieszy się Krystyna Pawłowicz, była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak odwożący ją kierowca zaliczył kolizję z tramwajem.

Jakie reakcje ta decyzja wzbudziła w szeregach SOP bądź w otoczeniu służb? Delikatnie mówiąc, niezbyt entuzjastyczne. Pragnący zachować anonimowość rozmówcy podkreślają "do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy w historii".

MSWiA i prezes TVP nie komentują sprawy

- Oprócz polityków zdarzało nam chronić przykładowo sędziów. To jest jednak sytuacja bez precedensu. Nigdy się nie zdarzyło, by szef państwowej spółki miał ochronę Biura Ochrony Rządu [poprzednika SOP – red.] czy SOP - mówi były oficer tej służby. - To jest przegięcie. Jest to trzymane w tajemnicy, bo jak to wyjdzie na jaw, to będzie jatka - dodaje drugi informator.

Co do powiedzenia na ten temat mają sami zainteresowani? Otóż nic. Biuro prasowe resortu spraw wewnętrznych na pytania redakcji tvn24.pl (dotyczące zarówno Jacka Kurskiego, jak i Krystyny Pawłowicz) odpowiedziało, że te kwestie, "stanowią informację niejawną".

"Zatem prosimy przyjąć generalną zasadę, że odpowiedź na tak formułowane pytania zawsze będzie brzmiała tak samo" - brzmiał odpowiedź ministerstwa. Jak podaje portal, także Kurski nie odebrał telefonu ani nie odpowiedział na SMS-a.

RadioZET.pl/tvn24.pl