Lech Wałęsa trafił do szpitala. Były prezydent przejdzie niebawem operację związaną z naprawą rozrusznika serca, który wszczepiono mu kilka lat temu. W rozmowie z "Super Expressem" Wałęsa tłumaczył, że sprawa jest skomplikowana. - Okazuje się, że z trzech drutów wbitych w serce, jeden się złamał, wisi, nie ma go w sercu. Ta operacja nie będzie więc taka prosta, czekam co będzie... - mówił.

Przed wyjazdem do szpitala, Wałęsa opublikował na Facebooku specjalne nagranie. W poruszających słowach przyznał, że nie wie, czy przyjdzie mu się jeszcze spotkać z Polakami. - Dziś zabieram głos, bo nie wiem, jaka jest wola Nieba, a z nią się zawsze zgodzić trzeba. O 14:00 melduję się w szpitalu. Co będzie dalej? Czas pokaże. Jestem przygotowany na dwa główne rozwiązania - powiedział.

Lech Wałęsa w szpitalu. "Robiłem wszystko, by dobrze służyć narodowi"

- Nie wiedząc, kiedy się spotkamy następny raz, czy się w ogóle spotkamy, chcę państwu powiedzieć, że robiłem wszystko, by dobrze służyć narodowi - przekonywał Lech Wałęsa. Dodał, że "boi się Pana Boga i trochę swojej żony".

W specjalnym nagraniu Wałęsa odniósł się także do sytuacji politycznej w Polsce. - Tamta strona jest nieodpowiedzialna i może do wszystkiego się posunąć. A my nie możemy, my jesteśmy za metodami pokojowymi, mądrymi, nie za bijatyką - ocenił.

Były prezydent zaproponował, aby podział miejsc na listach wyborczych opozycji był proporcjonalny do liczby zebranych podpisów, a podział miejsc w rządzie - do uzyskanych w wyborach głosów. O jakie podpisy chodzi? Wałęsa zaproponował partiom opozycji zbieranie podpisów za odwołaniem rządzących. Według niego, jeśli opozycja zbierze więcej podpisów niż koalicja uzyskała w wyborach, zyska mandat do przeprowadzenia zmian.

RadioZET.pl/ Facebook/ Super Express