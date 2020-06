List Jarosława Kaczyńskiego do działaczy PiS, w którym pisze o stanie alertu i prosi o mobilizację przed wyborami, jest dziś szeroko komentowany przez wszystkie środowiska polityczne. Na podobną odezwę zdecydował się… Lech Wałęsa. Były prezydent również skierował ważne słowa do polityków PiS. W dosadnych słowach prosi ich o "odsunięcie kaczyzmu od władzy".

Lech Wałęsa zaapelował do działaczy PiS, po wczorajszym liście Jarosława Kaczyńskiego, który prosi o mobilizację przed wyborami 28 czerwca.

Były prezydent jest ostro skonfliktowany z Kaczyńskim. Swój wpis w sieci rozpoczął jednak od przypomnienia współpracy z szefem PiS (J. Kaczyński był szefem jego gabinetu prezydenckiego).

Lech Wałęsa w odezwie do działaczy PiS

Był czas kiedy byliśmy razem, nawet bracia Kaczyńscy pracowali dla mnie i ze mną. Budowali, a teraz Jarosław niszczy. To on nas podzielił, skłócił doprowadził do wykopania rowu nienawiści, zawiści, kłamstwa i zdrady – napisał były prezydent.

W dalszej części postanowił odnieść się do bieżącej polityki i gorącego czasu kampanii wyborczej.

Niszczenie dorobku pokoleń, przekreślanie „lekką rączką” tego co udało się osiągnąć i zbudować dla Polski i Polaków społeczeństwu za cenę wielkich wyrzeczeń i ciężkiej pracy tak naprawdę w prawie każdej dziedzinie życia społecznego, gospodarczego i historycznego

- ocenił Wałęsa.

Wałęsa do działaczy PiS: „Odwagi!”

Na koniec poprosił, nie pierwszy już raz w czasie rządów PiS, o refleksje zwolenników partii Kaczyńskiego. Zaznaczył, że dobra koniunktura wkrótce się skończy, przez co grozi nam kryzys.

Rządy prawicowych oszołomów, cyników i frustratów muszą przejść do historii. Macie szanse przejść do historii, opowiedzieć się za prawdą, sprawiedliwością, uczciwością, dobrem i Polską. Odwagi ! Zróbcie to i odsuńcie kaczyzm od władzy. Pierwszy krok to zbliżające się wybory prezydenckie, a więc apeluję o odwagę w decyzji

– zakończył Lech Wałęsa.

RadioZET.pl/Facebook