Aborcja do 12 tygodnia bez pytania o powód. Polki pokazały projekt ustawy

Strajk Kobiet nie poprzestaje na protestach. Razem z innymi członkami komitetu "Legalna Aborcja. Bez Kompromisów" zaprezentował w środę projekt nowej ustawy. - Jesteśmy teraz w momencie absolutnego koszmaru, w momencie, gdy może nie prawem, ale faktem stał się prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce - podkreślała w środę liderka Strajku Kobiet Marta Lempart.

Jak dodała, kobiety w Argentynie "walczyły 15 lat [...] i w końcu się udało - 30 grudnia zeszłego roku w Argentynie zalegalizowano dostęp do bezpiecznej, darmowej, legalnej aborcji na żądanie". - Tak jak nasze siostry z Argentyny, przejdziemy całą ścieżkę, będziemy próbować tyle razy, ile trzeba, będziemy budować tyle koalicji, ile będzie trzeba, będziemy rozmawiać ze wszystkimi, z kim trzeba. Ale wiemy, że na końcu jest to, czego sobie życzymy i co jest normą, co jest faktem i standardem w Europie, i staje się standardem na całym świecie. Dlatego nie tracimy nadziei, mimo tego okropnego momentu, w którym się znajdujemy - mówiła Lempart. Chwilę później komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Legalna Aborcja. Bez Kompromisów" przedstawił projekt ustawy dopuszczającej aborcję do 12 tygodnia ciąży bez pytania kobiety o powód, a po 12. tygodniu ciąży - w przypadku wykrycia wad rozwojowych płodu czy stwierdzenia, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Komitet rozpoczyna właśnie zbieranie podpisów pod projektem. Potrzeba ich 100 tys.

Posłuchaj podcastu

"Legalna Aborcja. Bez Kompromisów"

Jak podkreślała Kamila Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny projekt zakłada możliwość przerwania ciąży za darmo, w ramach ubezpieczenia NFZ. Ale to nie wszystko. Projekt wprowadza też procedurę dla lekarzy i podmiotów leczniczych, zgodnie z którą mieliby oni określony czas na udzielenie świadczenia - aborcji, a gdyby tego w terminie nie zrobili, NFZ zrywałby z takim podmiotem kontrakt. Dodała, że projekt reguluje też kwestię tzw. klauzuli sumienia i uniemożliwia przewlekanie procedury.

- Uchylamy przepisy karne przewidujące odpowiedzialność karną dla lekarzy i osób trzecich wykonujących czy pomagających w aborcjach pozasystemowych, ponieważ te przepisy nikomu nie służą, są zwyczajnych straszakiem - mówiła działaczka. Jak dodała, "ich uchylenie jest potrzebne szczególnie dzisiaj, żeby lekarze nie bali się ratować życia i zdrowia pacjentek w ciąży". Projekt rozszerza zakres badań prenatalnych o badania białka PAPP-a i hormonu beta HCG na wszystkie kobiety w ciąży.

Ten projekt umożliwia świadome macierzyństwo czy rodzicielstwo, bo dzisiaj zachodzenie w Polsce w ciążę jest rosyjską ruletką i zniechęca do macierzyństwa, natomiast dotychczasowe prawo, jego praktyka była radykalnie niesprawiedliwa i to jest właśnie radykalizm Kamila Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

W skład komitetu "Legalna Aborcja. Bez Kompromisów" wchodzą m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Aborcyjny Dream Team, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, łódzkie Dziewuchy Dziewuchom oraz Centrum Praw Kobiet, a także posłanki Lewicy.

Lewica i organizacje kobiece z projektem ustawy ws. aborcji

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula przypomniała, że jej ugrupowanie złożyło w Sejmie w kwietniu ub.r. projekt ustawy liberalizujący przepisy dotyczące aborcji, ale nie uzyskał on nawet numer druku. - Stąd nasza decyzja, żeby jako przedstawicielki klubu parlamentarnego Lewicy przystąpić do komitetu - powiedziała.

- W ramach zbiórki podpisów pod rejestracją komitetu i także później pod samą ustawą planujemy kampanie informacyjne, planujemy działania w regionie i gorąco zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do pomocy - powiedziała Kotula, zapraszając do mediów społecznościowych "Legalnej Aborcji. Bez Kompromisów".

RadioZET.pl/PAP/Strajk Kobiet