Leszczyna: to, co ogłosił szef MZ, to przejaw paniki. To plan na dobicie systemu

- To, co ogłosił premier Morawiecki i minister Niedzielski dwa dni temu, to przejaw paniki, nic innego. Kto to widział, żeby minister zdrowia, który nie jest nawet lekarzem, mówił lekarzom, jak oni mają ludzi leczyć - powiedziała w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET posłanka KO Izabela Leszczyna.

- To jest plan na dobicie tego systemu. Dlaczego do 60-latka, który jest wysportowany, zdrowy, i ma COVID-19, musi jechać lekarz. To jest chore. Nie wolno tak zarządzać - mówiła w programie 7. Dzień Tygodnia posłanka KO Izabela Leszczyna.

W jej ocenie, plan walki z piątą falą koronawirusa, który ogłosił rząd, ma błędny charakter. - To, co ogłosił premier Morawiecki i minister Niedzielski dwa dni temu, to przejaw paniki, nic innego. Kto to widział, żeby minister zdrowia, który nie jest nawet lekarzem, mówił lekarzom, jak oni mają ludzi leczyć - stwierdziła Leszczyna.

Leszczyna: Przejaw paniki, plan na dobicie systemu

Badania potwierdziły 34 088 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarło 25 osób z COVID-19 – poinformowało w niedzielę 23 stycznia 2022 roku Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,5 mln zakażeń.

Najwięcej zakażeń – po ponad 5 tys. - wykryto w województwach: mazowieckim (5781) i śląskim (5526). Pozostałe przypadki dotyczą osób z województw: małopolskiego (3362), pomorskiego (2907), dolnośląskiego (2746), wielkopolskiego (2445), podkarpackiego (2001), łódzkiego (1889), lubelskiego (1507), zachodniopomorskiego (1208), kujawsko-pomorskiego (1148), opolskiego (1036), warmińsko-mazurskiego (781), lubuskiego (581), świętokrzyskiego (529) i podlaskiego (453).

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 518 218 przypadków; zmarło 103 844 osób z COVID-19. W sobotę MZ poinformowało o rekordowej liczbie 40 876 nowych zakażeń, zaś dane z piątku mówiły o 36 665 nowych przypadkach.

RadioZET.pl