"W Polsce mamy de facto zakaz aborcji". Lewica chce, aby Sejm zajął się ustawą ratunkową

Zastanówmy się, czym jest namawianie do aborcji. Czy jest to już udostępnienie ulotki? Czy jest to tłumaczenie kilku słów z francuskiego na polski? A może jest to pomoc w dojechaniu do kliniki na Słowacji czy w Niemczech? Czy to jest pomocnictwo, namawiania, czy może empatia? Te pytania stają graniczne, to już nie jest rozmowa wyłącznie o leczeniu kobiety, ale też o tym czy lekarze będą mogli wykonywać swój zawód, czy w ich drzwiach nie stanie prokurator. Często już tak się dzieje.