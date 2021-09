Złożymy wniosek, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu szef MSZ Zbigniew Rau przedstawił informację "o przygotowaniach do wystąpienia Polski z UE" - zapowiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na forum w Karpaczu.

Ryszard Terlecki, w środę podczas Forum Ekonomicznym w Karpaczu, odnosząc się do niedawnych decyzji Komisji Europejskiej, powiedział m.in.: "Powinniśmy myśleć nad tym, jak najdalej, jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia. Bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych". "Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli" - dodał Terlecki. "My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, dla uczestnictwa w Unii, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i co ograniczy nasz rozwój" - podkreślił wicemarszałek.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski na konferencji w Sejmie ocenił, że "PiS ustami marszałka Terleckiego zapowiedziało przygotowania do wyjścia Polski z Unii Europejskiej".

Trwają przygotowania do wyjścia Polski z Unii? Lewica żąda informacji z MSZ

"Skończył się czas, kiedy politycy PiS ukrywali swoje prawdziwe intencje. Rozpoczął się czas, kiedy Polacy muszą zacząć się bać. Przez wiele lat politycy PiS krygowali się, mówiąc, że Unia Europejska to nasza ostoja. Dzisiaj wiemy, co naprawdę myślą i śmiem twierdzić, że to jest początek drogi, który ma doprowadzić do ostatecznego pożegnania się z Unią Europejską" - powiedział Gawkowski.

Polityk przypomniał, że to "polska lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i to polska lewica nie pozwoli na to, żeby Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić". "Jeszcze dziś złożymy wniosek, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister spraw zagranicznych przedstawił informację o przygotowaniach dotyczących wystąpienia Polski z Unii Europejskiej" - zapowiedział.

"Jesteśmy przekonani, że w MSZ toczą się prace nad ustawami, które mają doprowadzić ostatecznie do wyjścia Polski z Unii Europejskiej" - mówił Gawkowski.

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji Trybunału, który 14 lipca zobowiązał nasz kraj do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powołanej do prowadzenia postępowań o charakterze dyscyplinarnym, m.in. wobec sędziów. KE rozpoczęła też wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE z 15 lipca, stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.

RadioZET.pl/ autor: Grzegorz Bruszewski (PAP)