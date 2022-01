Lex Czarnek nie wejdzie w życie? W PiS obawiają się weta prezydenta

Lex Czarnek wróci do Sejmu po tym, jak przepisy odrzucił Senat. PiS najpewniej ponownie przegłosuje nowelizację prawa oświatowego i ustawa trafi na biurko prezydenta.

Zmiany forosowane przez resort Przemysława Czarnka wywołały sprzeciw nauczycieli, uczniów i rodziców, a także samorządowców i opozycji. Posłanki Koalicji Obywatelskiej spotkały się w poniedziałek z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, która jest nauczycielką. Przedstawiły jej zastrzeżenia wobec lex Czarnek. Po spotkaniu powiedziały, że Kornhauser-Duda zgodziła się, że nowelizacja zawiera zapisy, które są niebezpieczne dla polskiej szkoły. Pierwsza dama miała też obiecać, że będzie rozmawiać w tej sprawie z prezydentem, a także weźmie udział w spotkaniu Andrzeja Dudy z Przemysławem Czarnkiem.

PiS obawia się, że prezydent zawetuje lex Czarnek

Jak dowiedziała się “Wyborcza”, spotkanie posłanek KO z Agatą Kornhauser-Dudą wzbudziło niepokój w szeregach PiS. Rozmówcy “Wyborczej” zdradzili, że lex Czarnek “nie jest samotną szarżą” ministra edukacji. - Ustawa Czarnka jest ważna, to nie jest jego samotna szarża, tylko projekt konsultowany z Nowogrodzką i prezesem Jarosławek Kaczyńskim - powiedział przedstawiciel obozu władzy, który postanowił zachować anonimowość.

W PiS panuje przekonanie, że Kornhauser-Duda, która podziela obawy opozycji wobec lex Czarnek, może przekonać prezydenta, aby zawetował ustawę. W ocenie polityków obozu rządzącego jest to realny scenariusz. - Jest takie powiedzenie „happy wife, happy life", jest zatem pytanie, czy dla prezydenta ważniejszy będzie spokój w domu, czy brak zawieruchy w naszym obozie - powiedział w rozmowie z “Wyborczą” poseł PiS.

Duda spotka się z Czarnkiem ws. nowelizacji prawa oświatowego

Spotkanie prezydenta z ministrem edukacji i nauki ws. lex Czarnek odbędzie się w czwartek. Według posłanek KO Agata Kornhauser-Duda również ma wziąć w nim udział.

Sam Przemysław Czarnek wydaje się być spokojny o los nowelizacji. - To, że pani prezydentowa, pani profesor, spotkała się z paniami, które o to poprosiły, to bardzo dobrze. Nie będę wysnuwał żadnych wniosków na podstawie przekazu pań, które nie raz mijały się z rzeczywistością - powiedział minister Czarnek w poniedziałek Polsat News. Szef MEiN dodał, że to Andrzej Duda jest prezydentem, “znał temat ustawy od kilku miesięcy”, a “różnice zdań w małżeństwa” się zdarzają.

“Wyborcza” przypomniała, że prezydent złożył swój projekt, który dawał rodzicom prawo w referendum zdecydować, czy konkretna organizacja może przeprowadzić zajęcia w szkole. Utknął on jednak w Sejmie pod koniec kampanii wyborczej. Zamiast projektu prezydenta Sejm zajął się lex Czarnek, które nad dyrektorami szkół i rodzicami stawia kuratora. - W Pałacu odebrano to jako policzek, lekceważenie inicjatywy prezydenta - przekazała “Wyborczej” osoba z otoczenia prezydenta.

Przypomnijmy, że lex Czarnek ułatwi kuratorom odwoływanie dyrektorów placówek edukacyjnych. Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów wobec nowelizacji jest upolitycznienie szkół, a także wykluczenie tematów, które są niezgodne z linią polityczną obecnego rządu - a więc związanych z edukacją seksualną czy tematyką LGBT. Resort wycofał się natomiast ze zmiany procedury powoływania dyrektorów.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"