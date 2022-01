Gorąco wokół lex Czarnek. "Szkoła szefa MEiN ma wychować przyszłych wyborców PiS”

Nauczyciele mówią stanowcze „nie”, opozycja grzmi o „ideologii czarnkizmu” i szkole skrojonej na polityczne zamówienie. - Nie chcę, żeby dzieci uczyły się w szkole wpajającej młodym ludziom jedyną słuszną wizję – mówi Radiu ZET autorka bloga Nieszablonowa Pedagożka. We wtorek rusza posiedzenie sejmowej komisji, która ma rozpatrywać projekt zmian w prawie oświatowym, tzw. lex Czarnek, będący - zdaniem jego przeciwników - krokiem do wychowania przyszłego wyborcy PiS.

Lex Czarnek wraca do Sejmu. Ustawa zmieniająca przepisy prawa oświatowego i zakładająca poszerzenie kompetencji kuratorów oświaty (podlegających Ministerstwu Edukacji i Nauki) trafi we wtorek po południu na posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Ani rodzice, ani nauczyciele czy samorządowcy nie zamierzają tego przemilczeć. Razem z licznymi organizacjami organizują głośne protesty. Dzień przed drugim podejściem do pierwszego czytania lex Czarnek przeprowadzili akcję "3 tezy" i w symbolicznym geście "przybili" je na murach 16 kuratoriów oświaty w całej Polsce i Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

Protesty wspiera m.in. Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka i blogerka znana jako Babka od histy. – Ja wiem, o co panu ministrowi chodzi. Myślę, że wszyscy wiemy. Chodzi o działalność kilku organizacji pozarządowych, których działalność się panu ministrowi nie podoba. Związane są one z edukacją seksualną i antydyskryminacyjną. Ale przepis uderza we wszystkie organizacje pozarządowe – mówi Radiu ZET "Babka od histy".

Akcja ruchu Wolna Szkoła ‧ fot. Karolina Adamska/East News ‧ fot. Karolina Adamska/East News

Marta Szymczyk, nauczycielka z Łodzi i autorka bloga Nieszablonowa Pedagożka, dodaje, że szkoła musi rozwijać, a nie ograniczać młode umysły. - A to jest możliwe wyłącznie w szkole otwartej, przekazującej wiedzę, a nie ideologię – mówi. - Nie zgadzam się na Lex Czarnek, nie chcę, by dzieci uczyły się w szkole skrojonej na polityczne zamówienie, zabijającej kreatywność i wpajającej młodym ludziom jedyną słuszną wizję – podkreśla. - Chcę, żeby przyszli dorośli, a dzisiejsi uczniowie i uczennice, mieli świadomość tego, jak wygląda dzisiejszy świat. Żeby uczyli się zgodnie z tym, co proponuje nauka i żeby umieli dokonywać właściwych wyborów, a to jest możliwe wyłącznie dzięki rzetelnej edukacji – dodaje.

Broniarz: lex Czarnek to krok do wychowania przyszłego wyborcy PiS

- Sygnał do zmiany dał marszałek Ryszard Terlecki, mówiąc o potrzebie wychowania, nowego ucznia, absolwenta, a w domyśle, nowego wyborcy PiS. Minister Przemysław Czarnek przystąpił tylko do skrupulatnej realizacji tego zalecania - mówił we wtorek na wspólnej konferencji prasowej przedstawicieli parlamentu, samorządów, organizacji społecznych i środowisk oświatowych prezes ZNP Sławomir Broniarz.

- Lex Czarnek to krok do wychowania nowego ucznia i przyszłego wyborcy PiS - podkreślał. - Ten bat, który jest w ręku kuratora oświaty, będzie w sposób istotny wpływał na łamanie charakterów, kręgosłupów nauczycieli i uczniów, a to jest czas, który przypomina najgorsze lata 50. i 60. minionego wieku. Nie chcemy wracać do tej powtórki z historii – mówił.

Jeszcze we wtorek drugie podejście do pierwszego czytania kontrowersyjnej ustawy. W ostatniej chwili marszałek Elżbieta Witek zarządziła, aby obrady były prowadzone w trybie zdalnym. To umożliwi głosowanie także posłom nieobecnym na sali. Przed budynkiem Sejmu o godzinie 15 rusza ogólnopolski protest przeciwko lex Czarnek.

RadioZET.pl