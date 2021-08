Sejm przegłosował tzw. lex TVN. Nowelizację ustawy medialnej poparło 228 posłów, 216 było przeciw, a 10 się wstrzymało

Wcześniej PiS przegrało głosowanie ws. odroczenia obrad Sejmu do 2 września, zarządzono jednak reasumpcję

W powtórnym głosowaniu wniosek opozycji został odrzucony. Marszałek Witek wytłumaczyła, że reasumpcja była konieczna, ponieważ wprowadziła posłów w błąd

"Wina jest ewidentnie moja, bo ja wprowadziłam w błąd, mówiąc do pana Kosiniaka-Kamysza, że to ja zdecyduje do kiedy odroczę posiedzenie. Powiedziałam, że będzie to 15 września" - powiedziała Witek

Marszałek Sejmu stwierdziła również, że wniosek o powtórzenie głosowania skonsultowała z pięcioma prawnikami, którzy przedstawili pozytywną opinię

Opozycja jest oburzona tą decyzją. Posłowie skandowali "oszuści!" i "oszustka!". Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski złożył wniosek o odwołanie Witek. "Straciła pani moralne prawo, aby kierować pracami tej izby" - stwierdził

Lex TVN w Sejmie

Lex TVN zostało przyjęte przez Sejm. Wydawało się, że nowelizacja ustawy medialnej może nie być głosowana w środę. PiS pod nieobecność dwóch swoich posłów przegrało głosowanie wniosku o odroczenie obrad do 2 września, który złożył Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-Koalicji Polskiej. "Zablokowaliśmy lex TVN" - ogłosił na Twitterze Franek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

Po przegranym przez PiS głosowaniu Marszałek Elżbieta Witek zarządziła 15-minutową przerwę, która przeciągnęła się do ponad godziny. Salę plenarną opuścił też Jarosław Kaczyński. Poseł wnioskodawca lex TVN Marek Suski z PiS zaczął zbierać podpisy pod wnioskiem o reasumpcję, czyli powtórzenie głosowania. Powodem miała być pomyłka posłów Kukiz'15. Po wznowieniu obrad marszałek Witek tłumaczyła jednak, że to ona się pomyliła. - Wina jest ewidentnie moja, bo ja wprowadziłam w błąd, mówiąc do pana Kosiniaka-Kamysza, że to ja zdecyduje do kiedy odroczę posiedzenie. Powiedziałam, że będzie to 15 września - przekonywała marszałek Sejmu. Zapewniła również, że skonsultowała wniosek o powtórzenie głosowania z pięcioma prawnikami, a ich opinia była pozytywna.

W powtórzonym głosowaniu odrzucono odroczenie obrad. Sejm przystąpił do głosowania nad lex TVN i poparł nowelizację głosami 223 posłów PiS, trzech posłów Kukiz'15 (Paweła Kukiza, Jarosława Sachajki i Stanisława Żuka) oraz pięciorga posłów Porozumienia (Marcina Ociepy, Grzegorza Piechowiaka, Wojciecha Murdzka, Anny Dąbrowskiej-Banaszek i Mieczysława Baszki). Za głosowali też posłowie niezrzeszeni: Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza.

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, aby katalog państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.

Marek Suski zapowiedział, że PiS złoży w Senacie poprawkę, aby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. "Żebyście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24" - podkreślił Suski.

"Byliśmy świadkami żenującego spektaklu bezprawia, łamania regulaminu Sejmu. To pokazuje, że #PiS nie cofa się przed niczym, by przeforsować swoje stanowisko" - oceniła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Przypomniała również o przepisach Kodeksu Karnego w kontekście ewentualnego poparcia ustawy za przyjęte korzyści. "Tym posłom, którzy dali się przekonać, przekupić, polecałabym przepis 250a par. 1, który mówi o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej, jako osoby uprawnionej do głosowania w określony sposób" - napisała wicemarszałek Senatu.

Po głosowaniu przed Sejmem zebrała się grupa protestujących przeciw lex TVN. Uczestnicy demonstracji relacjonowali w mediach społecznościowych, że policja urządziła na nich łapankę.

RadioZET.pl/PAP/Polsat/"Gazeta Wyborcza"