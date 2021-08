Lex TVN? "To jest chore. To, co się dzieje, jest jak zły sen"

To, co się dzieje, jest jak zły sen - tak o tzw. ustawie "lex TVN" mówi reporterce Radia ZET Dance Woźnickiej najbardziej znany polski jazzman Michał Urbaniak.

- To jest chore, że ktoś ma mi mówić, co mogę oglądać i jaki mieć dostęp do wiadomości i opinii - mówi muzyk. Jego zdaniem ta ustawa dotyczy wolności, życia, a nawet muzyki. - Jeśli ktoś myśli, że to nie wpływa na muzykę, to się bardzo grubo myli - dodaje Michał Urbaniak.

W opinii jazzmana polska polityka kulturalna "jest chora". Urbaniak ma od lat przygotowany projekt z muzyką ludową, ale specjalnie nie publikuje go w Polsce. Jak mówi - "na szczęście nie potrzebuje dotacji od państwa".

Michał Urbaniak rozmawiał z reporterką Radia ZET podczas prób w poznańskiej Operze. W piątek w Strzeszynku k. Poznania wykonanie jego "UrbSymphony".

Radio ZET