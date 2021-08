"Kuriozalny pomysł", "wizerunkowo makabryczna sprawa". Eksperci tłumaczą, co może zmienić lex TVN

"Lex TVN" to kuriozalny pomysł, związany z pogarszającymi się sondażami i zamieszaniem z Porozumieniem. Merytorycznie trudno go uzasadnić - twierdzi prof. Szymon Ossowski z UAM w rozmowie z portalem RadioZET.pl. Zdaniem ekspertów forsowany przez PiS projekt to uderzenie w media i próba przykrycia niewygodnych dla władzy tematów, którego rządzący mogą jednak nie doprowadzić do końca z uwagi na grożące im odszkodowania. - To, co się działo w środę w Sejmie, napawa smutkiem i troską o stan państwa oraz debaty publicznej - komentuje z kolei ostatnie wydarzenia w parlamencie prof. Tadeusz Kowalski z UW.

"Lex TVN", uchwalone przed kilkoma dniami przez Sejm, wzbudza ogromne kontrowersje. Opozycja zarzuca PiS, że próbuje tą ustawą spacyfikować krytyczną i nieprzychylną władzy telewizję, rząd odpowiada zaś, że to jedynie próba "uszczelnienia" prawa w zakresie wpływu zagranicznego kapitału na polskie media. To wszystko w momencie, gdy TVN24 czeka na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. przedłużenia polskiej koncesji na nadawania - obecna upływa 26 września.

Jakie de facto konsekwencje może mieć wprowadzenie tych przepisów i - jeśli ostatecznie wejdą one w życie - jak odczuje to przeciętny widz? Zapytaliśmy o to ekspertów zajmujących się mediami - prof. Tadeusza Kowalskiego z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Szymona Ossowskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

"Lex TVN" - co to oznacza? Eksperci dla RadioZET.pl

Zdaniem prof. Tadeusza Kowalskiego zwykły odbiorca z początku nie dostrzeże większej różnicy. - Obie stacje - TVN i TVN24 - będą nadawały tak, jak dotychczas. TVN24 nie jest specjalnie zagrożone, bo może nadawać na podstawie licencji TVN24 Bis bądź też w oparciu o koncesję, uzyskaną w innym europejskim kraju [w poniedziałek TVN24 otrzymało ostatecznie koncesję holenderską, wciąż czeka jednak na decyzję KRRiT - przyp. red]. Przypomnę, że Discovery ma w Europie aż 178 koncesji na kanały sportowe, life-stylowe, popularnonaukowe - mówi.

Podkreślmy jednak, że TVN, która w przeciwieństwie do TVN24, nie jest telewizją satelitarną ani kablową, lecz nadającą w sposób naziemny, ma ważną koncesję do 2024 roku. Ale to właśnie takich stacji dotyczyć będą nowe przepisy.

W projekcie ustawy zaproponowano vacatio legis (okres od przyjęcia ustawy do momentu jej faktycznego wejścia w życie), aby dana stacja, która nie spełnia wymogów ustawy, uporządkowała swoją sytuację właścicielską poprzez znalezienie nowego inwestora. - Pytanie, jakby się zachował potencjalny inwestor? Amerykanie przyszli jednak do Polski, żeby zarabiać. W końcu Discovery kupił TVN, bo uznał, że to dobry biznes - uważa prof. Szymon Ossowski.

A prof. Kowalski przyznaje, że oczywiście jest możliwe, aby Discovery sprzedała większościowy pakiet jakiemuś przedsiębiorstwu z EOG, chociaż "nikt przecież nie chce się pozbywać połowy domu". Jego zdaniem jest to „wizerunkowo makabryczna sprawa”, a „Polska jako przestrzeń dla potencjalnych inwestycji niesłychanie dużo traci”.

Z kolei prof. Ossowski - nie bez ironii - pyta, co się stanie, jeśli w przypadku wymuszonej sprzedaży, potencjalnym nabywcą większości akcji zostałby ktoś z Niemiec. Warto bowiem przypomnieć, ile razy niemiecki kapitał stanowił dla PiS problem, choćby w trakcie zeszłorocznej kampanii prezydenckiej, gdy obwiniali koncern Ringer Axel Springer, niemieckich właścicieli "Faktu" - który latem 2020 roku opublikował serię artykułów o ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę mężczyzny skazanego za czyny pedofilskie - o wpływanie na wynik wyborów.

Dlaczego PiS uderza właśnie teraz? "Socjotechniczny zabieg", "Polski Ład nie zadziałał"

Rządzący często podkreślają, że polskie media powinny w jak największym stopniu znajdować się w rękach polskich właścicieli, co wpisuje się zresztą w szerszy projekt tzw. repolonizacji, która marzy się Jarosławowi Kaczyńskiemu od lat. Część polityków PiS, argumentując forsowanie tej ustawy, powołuje się na przykład Francji czy Niemiec, które w kwestii udziału zagranicznego kapitału w krajowym sektorze medialnym mają surowsze przepisy niż Polska. Prof. Ossowski odrzuca jednak ten argument jako "spore nadużycie".

- System medialny w danym kraju jest efektem historii oraz ewolucji systemu politycznego i społecznego. W Polsce mieliśmy najpierw zabory, potem II RP, PRL i wreszcie okres po 1989 roku. W latach 90. w wielu branżach nie było polskiego kapitału i np. w mediach ten zagraniczny kapitał był konieczny, żeby one mogły się rozwijać. Francja i Niemcy już po wojnie miały prężnie rozwijający się rynek medialny, więc porównywanie do nich Polski pod tym kątem zupełnie nie ma sensu - wyjaśnia.

Dlaczego więc PiS właśnie teraz zdecydowało się otworzyć kolejny front? Obaj nasi rozmówcy uważają, że może to być próba przykrycia niewygodnych dla władzy tematów, jak np. podwyżki wynagrodzeń dla polityków (co w przededniu czwartej fali pandemii mogłoby zdenerwować część społeczeństwa). - To kuriozalny pomysł, związany z pogarszającą się sytuacją sondażową i zamieszaniem z Porozumieniem Gowina, bo merytorycznie trudno to uzasadnić - mówi Ossowski.

To próba uderzenia w media. Rządzący uznali, że same przepływy pieniężne i socjalne nie wystarczą, mamy pandemię, Polski Ład nie zadziałał, a na lepszy pomysł nie wpadli. Dlatego uderzają w stację, która od początku jest wobec nich krytyczna i nieprzychylna. Może to moment, by odciągnąć uwagę? prof. Szymon Ossowski, UAM

- Trudno powiedzieć, czy to taki socjotechniczny zabieg, ale na pewno kosztowny i psujący wizerunek Polski. Ale umożliwia on konsolidację i sprawdzenie, czy władza ma większość – teraz widać, że ma, ale na zasadzie takiego oszustwa arytmetycznego – zaznacza prof. Kowalski, nawiązując reasumpcji środowego głosowania ws. odroczenia obrad izby wyższej (które PiS pierwotnie przegrał).

Czy w takim razie PiS jest w stanie przegłosować, a następnie wprowadzić w życie to prawo? - Moim zdaniem to się do końca nie uda. Przecież w tym momencie stawia się na szalę nasze relacje z USA. Amerykanie będą bronić swoich właścicieli - uważa Ossowski. Prof. Kowalski również podejmuje ten wątek, przypominając o tym, że w przypadku odmowy przedłużenia koncesji sprawa może trafić do sądu, a państwu grożą gigantyczne odszkodowania. - Wiemy, że amerykańskie kancelarie potrafią negocjować i wyegzekwować wysokie kary - mówi.

W takim razie co dalej? W opinii prof. Kowalskiego Senat przetrzyma, a potem odrzuci ustawę. Medioznawca zwraca też uwagę, że od głosu wstrzymała się Konfederacja, która zapowiada, że to samo uczyni w ewentualnym drugim głosowaniu, a tam PiS będzie potrzebował większości 231 głosów.

- A jakby ten projekt przeszedł, to czy prezydent bez wahania i w ciągu godziny by go podpisał? Może tam jednak nastąpi jakaś refleksja? Trudno w tej chwili przewidzieć - przyznaje, konstatując ze smutkiem: - To, co się działo w środę w Sejmie, napawa smutkiem i troską o stan państwa oraz debaty publicznej.

Sejm przegłosował "lex TVN". Zarząd TVN: otrzymaliśmy koncesję holenderską

Sejm przegłosował w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną potocznie "lex TVN", która przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Norwegia, Islandia i Liechtenstein), pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

W ocenie dużej części ekspertów oraz polityków opozycji nowela jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery. Przypomnijmy, że jedna ze stacji grupy - TVN24 - od lutego 2020 roku oczekuje na rozpatrzenie przez KRRiT wniosku o przedłużenie obecnej koncesji, której ważność mija 26 września 2021 roku. W poniedziałek Zarząd TVN poinformował jednocześnie, że aby zapewnić ciągłość nadawania stacji, złożono wniosek o koncesję holenderską, która została przyznana.

