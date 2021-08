– Wolność jest najważniejsza, bo dzięki niej możemy mówić prawdę, a wy macie prawo wiedzieć – mówił Piotr Kraśko, który wraz z Moniką Olejnik poprowadził trzeci dzień Top of The Top Sopot Festival 2021, w którym odbył się jubileuszowy koncert na 20-lecie TVN24.

Monika Olejnik i Piotr Kraśko o "wolnych mediach" w Sopocie

Monika Olejnik przywitała publiczność słowami „witam w wolnych mediach”. Dziennikarze często wspominali o wolności, mówili też o „nieustraszonej stacji”. – Polska i miłość, bo to o nich śpiewał Krzysztof Zalewski. Ale też wolność i TVN24 w Sopocie. Wolność jest najważniejsza, bo dzięki niej możemy mówić prawdę, a wy macie prawo wiedzieć – powiedział Piotr Kraśko.

Natomiast Monika Olejnik nawiązała do hasła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która była wielokrotnie krytykowana przez polityków PiS. – Będziemy z wami do końca świata i jeden dzień dłużej. Nigdy nie czuliśmy, że jesteście tak blisko z nami. Przypominają mi się słowa Czesława Niemena: bo dobrych ludzi jest więcej – dodała Olejnik. Później prowadząca program "Kropka nad i" podzieliła się swoimi odczuciami. – Powiedziałam "witamy w wolnych mediach", a publiczność zareagowała znakomicie. Byłam wzruszona – wyznała.

Lex TVN i brak przedłużenia koncesji dla TVN24

Dziennikarze nawiązywali do przyjętej 11 sierpnia przez Sejm nowelizacji ustawy medialnej zwanej lex TVN. Według opozycji, a także wielu ekspertów i dziennikarzy nowe przepisy uderzają w Grupę TVN i mają na celu zmuszenie amerykańskiego właściciela, czyli koncern Discovery do sprzedaży stacji. Lex TVN zakazuje posiadania pakietu kontrolnego w polskiej telewizji lub radiu przez firmę spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. PiS tłumaczy, że nowe prawo ma uszczelnić prawo dla bezpieczeństwa polskiego rynku medialnego.

Z kolei w przypadku TVN24 chodzi o problem z przedłużeniem koncesji. Stacja czeka od 18 miesięcy, aż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda decyzję w tej sprawie. TVN24 wystąpił więc o przyznanie koncesji w Holandii, ponieważ Discovery ma w Amsterdamie swoją europejską siedzibę. Holenderski urząd przyznał koncesję stacji.

RadioZET.pl