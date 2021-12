Lex TVN już na biurku prezydenta. Co zrobi Andrzej Duda? Są pierwsze przecieki

Tzw. lex TVN, czyli nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, został przekazany w poniedziałek rano Andrzejowi Dudzie - powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Jak dodał, "ustawa dotarła do prezydenta po godz. 9.30".

Lex TVN u Andrzeja Dudy. Co zrobi prezydent?

O możliwym scenariuszu ws. lex TVN informuje w poniedziałek Wirtualna Polska. Jak podaje nieoficjalnie portal, powołując się na źródła związane z Pałacem Prezydenckim, Andrzej Duda nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej w kształcie uchwalonym przez PiS.

- Podpis pod ustawą w obecnym stanie de facto nie wchodzi w grę, dlatego że przeszła poprawka Konfederacji, która odbiera prezydentowi konstytucyjne uprawnienie do mianowania dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na to zgody prezydenta nie będzie - powiedział jeden z doradców Dudy, cytowany przez WP.pl.

Prezydent może nowelizację podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie z tego trzeciego rozwiązania ma skorzystać Duda. Zdaniem rozmówcy portalu nie jest to dobra informacja dla TVN. - Będzie to niejako odroczony podpis prezydenta. Odesłanie do TK jest w polskich warunkach de facto podpisem pod ustawą - podkreślił.

W ubiegły piątek Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja uściśla obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

W niedzielę w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje w obronie TVN z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji. Podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.

RadioZET.pl/PAP/Wp.pl