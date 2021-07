"Lex TVN" poza porządkiem obrad Sejmu. PiS nie ma większości?

Lex TVN, czyli projekt ustawy wymierzony w działalność największej komercyjnej telewizji w Polsce, ma uniemożliwić uzyskanie koncesji firmom z kapitałem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak jest w przypadku TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Suski.

Jeszcze we wtorek politycy PiS wskazywali, że Sejm zajmie się tym projektem jeszcze w tym tygodniu. W środę klub partii rządzącej wydał jednak inny komunikat.

"Lex TVN" wypada z porządku obrad Sejmu. PiS nie ma większości do jego uchwalenia?

Szef klubu Ryszard Terlecki został zapytany przez dziennikarzy o to, czy projekt pojawi się na bieżącym posiedzeniu. - Na tym posiedzeniu to już nie zdążymy, raczej 11 (sierpnia, przyp. red.), a wcześniej oczywiście odbędzie się komisja - odparł.

Pytany o to, czy rządzący mają w tej sprawie większość (sprzeciw zapowiadało koalicyjne Porozumienie), Terlecki odparł porównaniem: "No jak?", wskazując, że inaczej nie udałoby się obronić ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. W środę odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla szefa MEiN, poprzedzi je debata posłów. Wniosek w tej sprawie złożyli parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Terleckiemu wtórował rzecznik rządu Piotr Müller. - Tam będzie widać, czy rząd ma większość. Jeżeli obroni własnego ministra, to znaczy, że rząd ma większość - mówił.

Na uwagę dziennikarzy, że Porozumienie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy zapowiadało, iż nie poprze projektu medialnego w obecnym kształcie, Terlecki stwierdził: "TVN, to jest drobiazg w tym wszystkim". Tuż przed komunikatem Terleckiego o przełożeniu głosowania ustawy o KRRiT wzmiankował na Twitterze adwokat Roman Giertych, były wicepremier w rządzie Kaczyńskiego. "Rząd mniejszościowy jest faktem" - podsumował.

RadioZET.pl/PAP