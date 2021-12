"Lex TVN" został przegłosowany w Sejmie. Andrzej Duda zabrał głos ws. ustawy medialnej. Ma 21 dni na podpisanie ustawy, zawetowanie lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego

Stacja TVN zmieniła oprawę na czarno-białą, a w internecie zawrzało. Oświadczenie w sprawie kontrowersyjnej ustawy wydał również zarząd TVN

Opozycja podkreślała, że lex TVN przyjęto w sposób nielegalny. Sejmową Komisję Kultury zwołano na kilkanaście minut przed posiedzeniem, wbrew regulaminowi izby

Jest komentarz ambasady USA w Polsce. "Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP" - napisał chargé d’affaires Bix Aliu

Donald Tusk zapowiedział swój udział w niedzielnej demonstracji przed Pałacem Prezydenckim. Manifestację przeciwko lex TVN zapowiedział KOD

Lex TVN trafi na biuro prezydenta. Relacja na żywo

Sejm w piątek zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, potocznie nazywaną lex TVN. 229 posłów zagłosowało za odrzuceniem poprawek Senatu, głównie z klubu PiS, Kukiz'15 i niezrzeszony Łukasz Mejza. Wcześniej lex TVN zajmowała się sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, która została zwołana na kilkanaście minut przed rozpoczęciem jej obrad.

Opozycja protestowała, że było to niezgodne z regulaminem Sejmu. W ocenie polityków KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL-u obóz rządzący chce doprowadzić do likwidacji telewizji TVN i zaatakować wolność słowa w Polsce. Po wyjściu lex TVN z parlamentu prezydent Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie kontrowersyjnej ustawy. Może ją zawetować, podpisać lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Zarząd TVN potępił przyjęcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz wprost nazwał ją atakiem na wolność słowa w Polsce. W podobnym duchu wypowiadały się organizacje międzynarodowe, jak Reporterzy Bez Granic.

Na niedzielę Komitet Obrony Demokracji zapowiada protesty przeciwko lex TVN. Największy spodziewany jest w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. Udział w nim zapowiedział przewodniczący PO Donald Tusk.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma - według jej autorów - na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Z kolei w ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji, ustawa jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

RadioZET.pl/ Twitter/ PAP