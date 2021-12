Zapytali Czarnka o lex TVN. "Czy pan naprawdę jest tak naiwny? Sorry, litości"

- Czy pan naprawdę jest tak naiwny, jak część opozycji, że nasze relacje partnerskie, gospodarcze i militarne, strategiczne, oparte są na działaniu takiej, czy innej, pojedynczej stacji, dodatkowo fałszywie i często w sposób antypolski pokazującej w istocie fałszywą rzeczywistość? Sorry, litości - w takich słowach Przemysław Czarnek skomentował burzę wokół uchwalonej właśnie przez Sejm ustawy lex TVN.

Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej potocznie lex TVN. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli wszyscy obecni na sali przedstawiciele klubu PiS, trzech posłów z Kukiz'15 oraz dwóch niezrzeszonych.

Głos zabrała również TVN Grupa Discovery. "W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. [...] Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami" - napisano w specjalnym oświadczeniu.

Czarnek o lex TVN: czy pan naprawdę jest taki naiwny?

Ustawę skrytykowała opozycja oraz większość środowiska medialnego, zarzucają PiS-owski zamach na wolność słowa oraz chęć zniszczenia wolnych mediów. Politycy obozu rządzącego mają na ten temat inne zdanie. O komentarz w tej sprawie został poproszony m.in. Przemysław Czarnek.

- Nie zajmowałem się i nie zajmuję się tą sprawą na bieżąco, bo nie leży w kompetencjach mojego resortu i nie jestem członkiem Komisji Kultury. O tym, że zajmiemy się uchwałą Senatu w sprawie tej ustawy, dowiedziałem się w piątek. To normalne. Zawsze tak jest, że dostajemy informacje na temat głosowań w dniu głosowań. A że sprawa tej ustawy była oczywista, to problemu nie widzę - mówił w rozmowie z Onetem minister edukacji i nauki.

Szef MEiN bagatelizował przy tym groźbę ewentualnego pogorszenia relacji polsko-amerykańskich, do którego mogłoby dojść z powodu lex TVN. Jego zdaniem, sojusz Polski i USA opiera się na czymś więcej.

Zapytany na koniec o to, jak powinien postąpić prezydent, Czarnek odparł, że "jak najszybciej podpisać ustawę". Przypomnijmy, że Andrzej Duda, oprócz złożenia podpisu, może też ustawę zawetować bądź odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, by ten sprawdził jej zgodność z konstytucją.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl