Duda może nie podpisać lex TVN? O głosowaniu miał dowiedzieć się w ostatniej chwili

Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej potocznie lex TVN. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli wszyscy obecni na sali przedstawiciele klubu PiS, trzech posłów z Kukiz'15 oraz dwóch niezrzeszonych. Ustawę skrytykowała opozycja oraz większość środowiska medialnego.

Głos zabrała również TVN Grupa Discovery. "W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. [...] Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami" - napisano w specjalnym oświadczeni.

Andrzej Duda podpisze lex TVN? Onet: nie ma pewności

Andrzej Duda jest teraz ostatnią instancją na drodze legislacyjnej. Prezydent może tę ustawę podpisać, zawetować bądź odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, by ten sprawdził jej zgodność z polską ustawą zasadniczą. Co więc zrobi głowa państwa?

Zdaniem Onetu, nie jest przesądzone, że Duda faktycznie złoży swój podpis pod lex TVN. Według ustaleń portalu prezydent, podobnie jak część ministrów oraz większość posłów obozu rządzącego, dopiero w ostatniej chwili dowiedział się, że nowelizacja będzie w piątek poddana pod głosowanie.

Nieoficjalnie mówi się, że nawet w samym PiS nie ma pewności, co zrobi Duda i że rozmowy między Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim mają się dopiero odbyć. Sam prezydent przed kilkoma miesiącami sygnalizował zresztą, że może nie być skory do poparcia ustawy w kształcie, w jakim została ona za pierwszym razem przyjęta przez Sejm.

To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z dwóch względów: po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info - wypowiedź z 24.08.2021

W sierpniu, podczas obchodów święta Wojska Polskiego zadeklarował z kolei, że będzie stał na straży konstytucyjnych zasad, "w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych - równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym", co komentatorzy interpretowali jako zapowiedź ewentualnego weta.

Prezesa TVP wybierze też opozycja? Wątpliwości ws. poprawki Konfederacji

Onet podaje też, że jednym z powodów, dla których prezydent może zawetować bądź odesłać do TK przyjętą właśnie ustawę medialną, są "poważne zastrzeżenia co do konstytucyjności" poprawki autorstwa Konfederacji, która w sierpniu niespodziewanie przeszła przez Sejm. Zakłada ona m.in. likwidację Rady Mediów Narodowych oraz przekazanie jej kompetencji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Z kolei KRRiT miałaby wybierać zarządy państwowych spółek medialnych (w tym np. prezesa TVP), a członkowie tego organu mieliby być desygnowani przez Sejm i Senat. Ścieżka wyboru miałaby być podobna, jak w przypadku RPO czy prezesa IPN. Oznaczałoby, że składu KRRiT, a w konsekwencji np. władz TVP nie udałoby się wybrać bez stanowiącej senacką większość opozycji.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl