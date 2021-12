Ponad połowa respondentów uważa, że prezydent powinien zawetować nowelizację ustawy medialnej tzw. lex TVN – wynika z sondażu pracowni United Surveys dla Wp.pl. Co piąty zapytany Polak twierdzi, że Andrzej Duda powinien podpisać ustawę. Jak te wyniki mają się do oceny zagrożenia wolności mediów?

Lex TVN wróciło niespodziewanie do Sejmu, który w niecałe dwie godziny zorganizował komisję i głosowanie. 230 posłów klubu PiS, Kukiz’15 i niezrzeszonych zdecydowało o odrzuceniu weta Senatu w tej sprawie. Opozycja, podobnie jak latem, grzmi o zamachu na wolność mediów patrzących władzy na ręce.

Projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji trafił na biuro prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przy ogromnych emocjach towarzyszących tej ustawie pracownia United Surveys zapytała Polaków, co powinna zrobić w tym momencie głowa państwa.

Polacy o lex TVN. Co powinien zrobić Andrzej Duda?

Według większości ankietowanych (50,7 proc.) prezydent powinien zawetować ustawę. Zwolennicy pozostałych dwóch opcji, nawet z niezdecydowanymi, stanowią mniejszość.

Posłuchaj podcastu

Spośród zapytanych o lex TVN niemal co piąty (19,7 proc.) uważa, że Andrzej Duda powinien podpisać nowelę ustawy o radiofonii i telewizji. Według 12,5 proc. respondentów o jej losach powinien zadecydować Trybunał Konstytucyjny. Z kolei 17 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Uwzględniając sympatie polityczne wyborców, weta ws. lex TVN domaga się aż 77 proc. obecnych wyborców partii opozycyjnych. U niezdecydowanych jest to 52 proc, a u sympatyków PiS zaledwie 8 proc.

56 proc. zapytanych dostrzega zagrożenie wolności mediów

Ankietowani zostali także zapytani o to, jaki mają stosunek do tej ustawy. Opinię "zdecydowanie pozytywną" o nowelizacji ustawy medialnej ma 14,1 proc. ankietowanych. Z kolei "raczej pozytywnie" ustawę ocenia 11,5 proc. uczestników badania zrealizowanego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. To oznacza, że przychylny stosunek do zapisów ma łącznie 25,6 proc. Polaków.

Stosunek "zdecydowanie negatywny" do ustawy wyraziło 48,1 proc. badanych, a "raczej negatywny" 8,6 proc. respondentów. To daje łącznie 56,7 proc. zapytanych w sondażu Polaków nieprzychylnie nastawionych do tego dokumentu. 17,8 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Respondenci byli także pytani o ewentualne konsekwencje wejścia w życie ustawy. Zdaniem 41,4 proc. Polaków nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji "zdecydowanie zagraża" wolności mediów w Polsce. Odpowiedź "raczej zagraża" wybrało kolejne 12,3 proc. badanych. Oznacza to, że zagrożenie dostrzegło 53,7 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 29,3 proc., z czego 14 proc. ankietowanych uznało, że nowela ustawy zdecydowanie nie zagraża wolności mediów.

Badanie dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniu 20 grudnia 2021 roku przez United Surveys. Badanie wykonano metodą CATI na próbie 1000 dorosłych osób.

RadioZET.pl/Wp.pl