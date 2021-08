Jarosław Gowin obśmiał obawy wysuwane przez Jarosława Kaczyńskiego, który alarmował o wejściu do polskich mediów "narkobiznesu" w kontekście tzw. lex TVN. - Mafiosi z Kolumbii mieli 30 lat na to, żeby tutaj wejść. Jakoś ani w Polsat, ani w TVN nie weszli - powiedział w poniedziałek wicepremier Gowin.

Lex TVN, jak potocznie nazywany jest projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, dzieli koalicję rządzącą Zjednoczonej Prawicy. Politycy PiS optują za zmianami, które zakażą posiadania udziałów w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem krytyków taki projekt ustawy ma uderzyć w TVN, którego właścicielem jest amerykańska korporacja Discovery Communications.

Jarosław Gowin został w poniedziałek w Polsat News zapytany o wypowiedź szefa Prawa i Sprawiedliwości, która padła w sobotnim wywiadzie dla PAP. Kaczyński, odnosząc się do zaproponowanej przez partię Gowina, Porozumienie poprawki do projektu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, zgodnie z którą właścicielami mediów w Polsce mogłyby być podmioty z państw OECD, ocenił, że to pomysł śmieszny. - Ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne. Wreszcie pamiętajmy, że do OECD aspiruje Rosja, a z czasem może i Chiny - zaznaczył prezes PiS.

Gowin o "kolumbijskich mafiozach" i polskich mediach

- Nikt nigdy nie słyszał o tym, żeby mafia wchodziła w poważne media, nie ma na to dowodów - powiedział wicepremier. Na uwagę, że do OECD należy Kolumbia, Gowin przypomniał, że "mafiosi" z tego kraju mieli 30 lat, żeby tutaj wejść. - Jakoś ani w Polsat, ani w TVN nie weszli - stwierdził polityk.

Według niego "doskonale wiadomo", że w sporze o zmiany w tzw. ustawie medialnej chodzi o TVN, czyli własność amerykańską. - Naprawdę pan redaktor uważa, że w obliczu tak agresywnej polityki rosyjskiej powinniśmy psuć sobie relacje z naszymi najważniejszymi sojusznikami? - pytał Gowin.

Przypomniał, że o zmianach w ustawie o radiofonii i telewizji miał okazję rozmawiać z dwiema członkiniami amerykańskiego rządu. - One mówiły w sposób jednoznaczny o tym, że wejście w życie tej ustawy bez poprawki Porozumienia, będzie oznaczało zamrożenie relacji politycznych i gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Polską - zaznaczył Gowin.

Lex TVN w Sejmie

W najbliższą środę Sejm będzie prawdopodobnie kontynuować prace nad projektem PiS zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, ma bowiem skłonić amerykańskiego udziałowca koncernu, firmę Discovery do sprzedaży akcji i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym.

We wtorek kilkanaście formacji i stowarzyszeń, m.in. Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja, Grand Press Found, Ogólnopolski Strajk Kobiet i środowiska prawnicze organizuje w blisko 80 miastach Polski manifestacje w obronie TVN i niezależności mediów. Ich start zaplanowano na godz. 18.

RadioZET.pl/PAP - Marta Rawicz