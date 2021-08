"Kraść nie wolno, a interesy należy prowadzić uczciwie". Suski broni lex TVN

Andrzej Duda w niedzielę na uroczystej odprawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji święta Wojska Polskiego powiedział, że „cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad - wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania”. Słowa prezydenta wywołały spekulacje, że prezydent może zawetować lex TVN, jeśli nowelizacja ustawy medialnej trafi na jego biurko.

Prezydent zapewnił, że Polska dotrzyma sojuszniczych zobowiązań wynikających z traktatu północnoatlantyckiego. – Ale wierzę w to głęboko i zapewniam o tym jako prezydent RP, że wszędzie tam, gdzie mam na to wpływ, będziemy również dotrzymywali innych naszych zobowiązań, także wynikających z umów dwustronnych, nie tylko tych dotyczących współpracy militarnej i bezpieczeństwa, ale także dotyczących współpracy gospodarczej, dotyczących współpracy handlowej i innych rodzajów współpracy. Pacta sunt servanda - oświadczył Duda.

Lex TVN. Marek Suski nie uważa, że prezydent mówił o wecie

Marek Suski z PiS odnosząc się do wystąpienia prezydenta powiedział w radiowej „Trójce”, że nie odebrał tego jako zapowiedzi weta lex TVN. Wypowiedź Andrzeja Dudy nazwał „enigmatyczną”. Według Suskiego słowa prezydenta mogą „znaczyć jedno albo drugie”.

Suski na antenie „Trójki” bronił lex TVN. – Ustawa medialna ma dawać równe szanse polskim podmiotom w stosunku do podmiotów zagranicznych. Chodzi tutaj o wolność gospodarczą – powiedział. Zaznaczył również, że „jeśli jakaś firma z zewnątrz chce tu robić interesy, to musi przestrzegać polskiego prawa”.

Poseł PiS podkreślił, że obrona rynku medialnego to norma na całym świecie. – Polska jest krajem, który odbudowuje swoją gospodarkę po komunizmie i ta dotychczasowa gospodarka czasami przypominała wolną amerykankę (...). Mieliśmy przykładowo do czynienia z głoszeniem zasady, że pierwszy milion trzeba ukraść. Myślę, że po 30 latach trzeba zdecydowanie powiedzieć, że kraść nie wolno, a interesy należy prowadzić uczciwie – uważa Suski.

Polityk dodał, że nie obawia się arbitrażu, w którym właściciel TVN, amerykański koncern Discovery, na mocy umowy handlowej między Polską a Stanami Zjednoczony zawartej w 1990 roku, mógłby domagać się od naszego kraju odszkodowania, jeśli lex TVN wejdzie w życie. – Jeśli będzie on (arbitraż - red.) prowadzony uczciwie, to będzie korzystny dla Polski – ocenił poseł PiS. Marek Suski przekonywał również, że „nie słyszał zapowiedzi tej firmy o dążeniu do arbitrażu”. – Jeśli starają się uzyskać koncesję w Holandii, czyli starają się nadać walory prawa swoim działaniom, oznacza to, że uciekają przed czymś, o czym wiedzieli – stwierdził.

RadioZET.pl/"Trójka" Program Trzeci Polskiego Radia/TVN24.pl/oprac. AK